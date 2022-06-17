В колонии строгого режима в Волгограде испортились крыши

Общество 17.06.2022 12:21
0
17.06.2022 12:21
Тракторозаводский районный суд Волгограда постановил отремонтировать крыши общежитий в исправительной колонии строгого режима №9.
Как сообщили ИА «Высота 102» в районом суде, обязанность профинансировать ремонтные работы крыш общежития отрядов № 3 и 4, здания общежития спецконтингента № 5, 7 и отряда со строгими условиями отбывания наказания возложена на ФСИН России и УФСИН России по Волгоградской области.
По решению суда, работы должны быть выполнены в течение 6 месяцев с момента поступления финансирования.
С иском в суд обратился волгоградский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, действующий в интересах неопределенного круга лиц.
Нарушения были выявлены в ходе надзорной проверки в ИК-9, которая прошла в марте текущего года. Тогда было установлено, что в здании общежития отрядов № 3 и 4 покрытие крыши имеет множественные продольные повреждения различной длины по всей площади. В здании общежития отрядов со строгими условиями содержания металлическое покрытие крыши ввиду усталости металла не в состоянии выполнять заложенную при строительстве функцию. Здесь кровля строений находится в неудовлетворительном состоянии, требуется проведение капитального ремонта.
Ранее прокуратурой к руководству ИК-9 предъявлялись требования устранить нарушения закона в части материально-бытового обеспечения, а также санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований в указанных помещениях общежитий. В исправительном учреждении отвечали, что не могут это выполнить в полном объеме из-за отсутствия финансирования на ремонт крыш.
При рассмотрении дела суд признал установленным тот факт, что состояние общежитий отряда № 4 и отряда со строгими условиями отбывания наказания не отвечает санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим требованиям, что свидетельствует о невыполнении ФКУ ИК №9 УФСИН России по Волгоградской области установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, обеспечивающих охрану здоровья осужденных.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Реклама
Одной гальки – 120 тонн: в Волгограде достраивают крупнейший детский бассейн России17.06.2022 13:13
Общество 17.06.2022 13:13
Волжская ГЭС сбрасывает лишнюю воду из волгоградского водохранилища17.06.2022 11:44
Общество 17.06.2022 11:44
Погибшего в ходе СВО волгоградского разведчика представили к ордену Мужества17.06.2022 10:24
Общество 17.06.2022 10:24
Под Волгоградом чиновников поймали на разбазаривании земель вдоль трассы17.06.2022 09:27
Общество 17.06.2022 09:27
Coca-Cola исчезнет с полок магазинов в Волгограде16.06.2022 21:52
Общество 16.06.2022 21:52
Пять районов Волгограда останутся без света 17 июня16.06.2022 20:42
Общество 16.06.2022 20:42
Вузы Волгограда поднялись в топ-20 по уровню зарплат выпускников в России16.06.2022 19:01
Общество 16.06.2022 19:01
Цены на картошку, морковь и мясо растут в Волгоградской области16.06.2022 17:57
Общество 16.06.2022 17:57
«Заломят цены, как в том году»: волгоградцы уже не ждут официального открытия пляжей16.06.2022 17:37
Общество 16.06.2022 17:37
Замгубернатора Бахин встретился с заместителем председателя правительства ЛНР16.06.2022 16:40
Общество 16.06.2022 16:40
Банк «Открытие»: 94% жителей ЮФО не против параллельного импорта в Россию товаров и оборудования16.06.2022 16:02
Общество 16.06.2022 16:02
В пруд ЦПКиО выпустили семь умеющих фыркать и пищать черепах16.06.2022 15:49
Общество 16.06.2022 15:49
Житель Волгограда ответит за воровство денег с банковских карт стариков16.06.2022 15:28
Общество 16.06.2022 15:28
Под Волгоградом из-за долгов на 24 млн отключат электричество в 10 СНТ16.06.2022 14:29
Общество 16.06.2022 14:29
Прямые чартеры в Анталью запускают 3 июля из Волгограда16.06.2022 12:42
Общество 16.06.2022 12:42