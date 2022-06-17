В колонии строгого режима в Волгограде испортились крыши









Тракторозаводский районный суд Волгограда постановил отремонтировать крыши общежитий в исправительной колонии строгого режима №9.

Как сообщили ИА «Высота 102» в районом суде, обязанность профинансировать ремонтные работы крыш общежития отрядов № 3 и 4, здания общежития спецконтингента № 5, 7 и отряда со строгими условиями отбывания наказания возложена на ФСИН России и УФСИН России по Волгоградской области.

По решению суда, работы должны быть выполнены в течение 6 месяцев с момента поступления финансирования.

С иском в суд обратился волгоградский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, действующий в интересах неопределенного круга лиц.

Нарушения были выявлены в ходе надзорной проверки в ИК-9, которая прошла в марте текущего года. Тогда было установлено, что в здании общежития отрядов № 3 и 4 покрытие крыши имеет множественные продольные повреждения различной длины по всей площади. В здании общежития отрядов со строгими условиями содержания металлическое покрытие крыши ввиду усталости металла не в состоянии выполнять заложенную при строительстве функцию. Здесь кровля строений находится в неудовлетворительном состоянии, требуется проведение капитального ремонта.

Ранее прокуратурой к руководству ИК-9 предъявлялись требования устранить нарушения закона в части материально-бытового обеспечения, а также санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований в указанных помещениях общежитий. В исправительном учреждении отвечали, что не могут это выполнить в полном объеме из-за отсутствия финансирования на ремонт крыш.

При рассмотрении дела суд признал установленным тот факт, что состояние общежитий отряда № 4 и отряда со строгими условиями отбывания наказания не отвечает санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим требованиям, что свидетельствует о невыполнении ФКУ ИК №9 УФСИН России по Волгоградской области установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, обеспечивающих охрану здоровья осужденных.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.



