Общество

Адский зной и песчаные бури: юг России изнывает от жары

Общество 14.08.2022 08:41
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14.08.2022 08:41



Экстренное предупреждение из-за очень сильной жары объявил Гидрометцентр России сразу в нескольких регионах юга России, среди них и Волгоградская область.
Так, в Волгоградской области воздух раскалиться до +43. Предупреждение действует до 15 августа включительно. Также в регионе из-за высоких температур и отсутствия осадков прогнозируют чрезвычайную пожароопасность – высший 5 класс горимости леса.
Аналогичная погода ожидается также в Астраханской области и Калмыкии. В соседней республике возможны песчаные бури, а в Ростовской области – почвенная засуха.
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