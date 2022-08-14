Адский зной и песчаные бури: юг России изнывает от жары









Экстренное предупреждение из-за очень сильной жары объявил Гидрометцентр России сразу в нескольких регионах юга России, среди них и Волгоградская область.

Так, в Волгоградской области воздух раскалиться до +43. Предупреждение действует до 15 августа включительно. Также в регионе из-за высоких температур и отсутствия осадков прогнозируют чрезвычайную пожароопасность – высший 5 класс горимости леса.

Аналогичная погода ожидается также в Астраханской области и Калмыкии. В соседней республике возможны песчаные бури, а в Ростовской области – почвенная засуха.

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