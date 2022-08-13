Гидрометцентр: пекло в Волгоградской области раскалится до +43









С экстренным предупреждением об аномальной жаре в Волгоградской области выступил Гидрометцентр РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, так, в регионе 14-16 августа ожидается до +40..+43 градусов тепла.





Напомним, уже несколько дней жители региона страдают от невыносимого пекла. Такая погода – редкость для августа. Волгоградцам не рекомендуют выходить из дома в такую погоду без головных уборов, также нужно больше пить воды. А по возможности лучше вообще остаться дома и включить кондиционеры.

