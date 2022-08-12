В Волгограде до 15 августа перекроют движение в Ворошиловском районе

В Ворошиловском районе Волгограда реконструируют трамвайный переезд на улице Ардатовской. Как сообщает ИА «Высота 102», на ремонтируемом участке вводятся ограничения для автомобилистов.

— 12 августа с 22.00 МУП «Метроэлектротранс» приступит к обновлению трамвайного переезда на пересечении улиц Ардатовской и милиционера Буханцева, — сообщается в официальном Telegram-канале мэрии Волгограда. — Движение автомобильного транспорта через переезд временно приостановят с 22.00 12 августа до 22.00 15 августа.

Как уточнили в городской администрации, трамваи в дни ремонта будут курсировать по привычным маршрутам. Рабочим предстоит уложить новое асфальтобетонное покрытие на одном уровне с рельсами. Капремонт на этом участке не проводился на протяжении 30 лет.

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