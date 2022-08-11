Экономика 11.08.2022 13:29 Новости компаний
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11.08.2022 13:29 Новости компаний
Сервис недвижимости Домклик от Сбера упростил процесс проведения межрегиональныхнеипотечных сделок: теперь покупателю и продавцу не обязательно приезжать в одно отделение Сбера.При оформлении сделки на сайте сервиса Домклик в разделе «Сделка за свои средства» достаточно поставить галочку напротив пункта «Межрегиональная сделка».
После этого система забронирует слот и для покупателя, и для продавца, находящихся в разных населённых пунктах. Предварительное обсуждение всех деталей сделки происходит онлайн на Домклик: в специальном чате общаются сразу два менеджера Сбера — от покупателя и продавца, в разных городах, но в едином информационном поле.
В назначенное время покупатель приходит на сделку в своём городе, а продавец — в своём. Специалисты банка, каждый в своём офисе, проверяют, что перед ними реальные участники сделки, после чегостороны подписывают документы.
Сделка проводится с использованием сервисов безопасных расчётов и электронной регистрации от Домклик, чтобы быстро и безопасно зарегистрировать право собственности в Росреестре. Покупатель переводит деньги за квартиру на специальный защищённый счёт, где они хранятся до регистрации сделки. После подтверждения Росреестра о регистрации покупатель получаетпо электронной почте и онлайн в личном кабинете Домклик зарегистрированные документы, а продавец — деньги за квартиру на свой счёт.
Николай Васёв, вице-президент,директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:
«Мы продолжаем совершенствовать клиентский сервис для всех типов сделок с жилой недвижимостью. Раньше, если покупатель и продавец жили в разных городах, кому-то приходилось приезжать в другой город для завершения сделки, что занимало время и приводило к лишним расходам. Сейчас процесс выстроентаким образом, что клиенту никуда ездить не нужно. Сначала мы упростили проведение ипотечных сделок, а теперь — и сделок за собственные средства. Заказать проведение межрегиональной сделки можно онлайн в личном кабинете Домклик, либо в агентстве недвижимости — партнёре Сбера».
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