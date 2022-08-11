Экономика

Домклик упростил процесс проведения межрегиональных сделок без ипотеки

Экономика 11.08.2022 13:29 Новости компаний
0
11.08.2022 13:29 Новости компаний


Сервис недвижимости Домклик от Сбера упростил процесс проведения межрегиональныхнеипотечных сделок: теперь покупателю и продавцу не обязательно приезжать в одно отделение Сбера.При оформлении сделки на сайте сервиса Домклик в разделе «Сделка за свои средства» достаточно поставить галочку напротив пункта «Межрегиональная сделка». 
После этого система забронирует слот и для покупателя, и для продавца, находящихся в разных населённых пунктах. Предварительное обсуждение всех деталей сделки происходит онлайн на Домклик: в специальном чате общаются сразу два менеджера Сбера — от покупателя и продавца, в разных городах, но в едином информационном поле.
В назначенное время покупатель приходит на сделку в своём городе, а продавец — в своём. Специалисты банка, каждый в своём офисе, проверяют, что перед ними реальные участники сделки, после чегостороны подписывают документы.
Сделка проводится с использованием сервисов безопасных расчётов и электронной регистрации от Домклик, чтобы быстро и безопасно зарегистрировать право собственности в Росреестре. Покупатель переводит деньги за квартиру на специальный защищённый счёт, где они хранятся до регистрации сделки. После подтверждения Росреестра о регистрации покупатель получаетпо электронной почте и онлайн в личном кабинете Домклик зарегистрированные документы, а продавец — деньги за квартиру на свой счёт.
Николай Васёв, вице-президент,директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:
«Мы продолжаем совершенствовать клиентский сервис для всех типов сделок с жилой недвижимостью. Раньше, если покупатель и продавец жили в разных городах, кому-то приходилось приезжать в другой город для завершения сделки, что занимало время и приводило к лишним расходам. Сейчас процесс выстроентаким образом, что клиенту никуда ездить не нужно. Сначала мы упростили проведение ипотечных сделок, а теперь — и сделок за собственные средства. Заказать проведение межрегиональной сделки можно онлайн в личном кабинете Домклик, либо в агентстве недвижимости — партнёре Сбера».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экономика
11.08.2022 16:10
Экономика 11.08.2022 16:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2022 14:07
Экономика 11.08.2022 14:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2022 13:43
Экономика 11.08.2022 13:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2022 12:44
Экономика 11.08.2022 12:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2022 11:31
Экономика 11.08.2022 11:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2022 09:52
Экономика 11.08.2022 09:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2022 09:08
Экономика 11.08.2022 09:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2022 08:32
Экономика 11.08.2022 08:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.08.2022 18:24
Экономика 10.08.2022 18:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.08.2022 16:30
Экономика 10.08.2022 16:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.08.2022 13:49
Экономика 10.08.2022 13:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.08.2022 11:30
Экономика 10.08.2022 11:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.08.2022 10:27
Экономика 10.08.2022 10:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.08.2022 10:24
Экономика 10.08.2022 10:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.08.2022 14:15
Экономика 09.08.2022 14:15
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:26
«Стока нету»: в Волгограде горе-строитель оставил жителей Второго километра у разбитого колодцаСмотреть фотографии
17:15
«От ветра не упадет»: летящий чайник-фонтан установили в парке ВолжскогоСмотреть фотографии
16:43
Легковушка влетела под КАМАЗ: на севере Волгограда из-за ДТП образовалась пробка в полкилометраСмотреть фотографии
16:23
«Запахло жареным»: дым над заводом с семечками напугал жителей УрюпинскаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:31
Вспышка АЧС произошла в 190 км от ВолгоградаСмотреть фотографии
14:25
В поселке на юге Волгограда затопило частный секторСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
Электричку из Волгограда в Волжский пустят 14 августа ради футболаСмотреть фотографии
14:03
«У СК появилась важная зацепка»: мать погибшего под Волгоградом срочника побывала в воинской частиСмотреть фотографии
13:43
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 21 объект сотовой связи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:29
«Сейчас там ноги можно сломать»: Бочаров высказался о настоящем и будущем Сурского сквераСмотреть фотографии
12:44
«Красный Октябрь» стал лидером по производству плоского проката из нержавеющей сталиСмотреть фотографии
12:41
Мэрия Волгограда выбрала реставратора для памятника «Танк Т-34»Смотреть фотографии
12:02
В Волгограде снова эвакуировали людей из суда в Дзержинском районеСмотреть фотографии
11:54
В Волгограде сварщик погиб при падении с 10-метровой высотыСмотреть фотографии
11:28
В центре Волгограда нашли труп 50-летнего мужчиныСмотреть фотографии
11:11
В волгоградском ЦПКиО 22 августа прогремит праздничный фейерверкСмотреть фотографии
10:27
На Украине погиб служивший в Волгограде подполковник Евгений ВыродовСмотреть фотографии
10:17
Мэрия Волгограда покупает 431 квартиру для жителей аварийных домовСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде матери двоих детей отказали в пособии из-за ошибочного доходаСмотреть фотографии
09:08
Умные решения: сотрудники ФРЭШСОФТ прокладывают путь к успеху волгоградским компаниямСмотреть фотографии
08:32
Бензин в Волгоградской области подорожал за неделю на 8 копеекСмотреть фотографии
08:30
Наевшихся семян дурмана двоих подростков и 18-летнего волгоградца спасают врачиСмотреть фотографии
08:01
В ЛНР волгоградских медиков наградили за благодеянияСмотреть фотографии
21:31
«Нам с плакатами нужно выйти?»: в поселке Горном в Волгограде люди неделю сидят без водыСмотреть фотографии
19:08
Волгоградцы пожаловались главе СК Бастрыкину на нарушение прав детей-инвалидовСмотреть фотографии
18:58
Под Волгоградом школьница попала в реанимацию после выстрела в грудьСмотреть фотографии
17:42
В обезвоженном хуторе Волгоградской области выросла пустая капустаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
«Это не налоговая и не шантаж»: преемник двух умерших председателей Михайловской гордумы покидает политикуСмотреть фотографии
16:45
«Открытие Авто»: за I полугодие салонов «чайна-марок» стало почти в полтора раза больше, чем российскихСмотреть фотографии
16:06
В девятиэтажке в Волгограде в 40-градусную жару из всех кранов полился кипятокСмотреть фотографии
 