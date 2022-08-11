Экономика

Умные решения: сотрудники ФРЭШСОФТ прокладывают путь к успеху волгоградским компаниям

Экономика 11.08.2022 09:08 Реклама
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11.08.2022 09:08 Реклама



Если знакомство с человеком начинается с первого взгляда, то изучение сайта — с первого клика. Молодая, но уже имеющая солидный опыт волгоградская компания готова взять на себя разработку и запуск web-проектов различного уровня сложности. 
ФРЭШСОФТ является официальным франчайзи 1С и партнером 1С-Битрикс. Команда программистов внедряла различные интеграции с банками, СБП, Росфинмониторингом, ГИИС ДМДК и Центральным банком РФ. 
Также сотрудники компании успешно внедрили на платформе 1С несколько разработанных решений в сетях финансово-ювелирного сектора и адаптировали под них типовые решения 1С.



Помимо этого команда ФРЭШСОФТ занимается разработкой фронт-офисных и бэк-офисных приложений. А это значит, что всеми внутренними и внешними процессами вашей компании займутся настоящие профессионалы, имеющие опыт запуска и сопровождения различных проектов с 2008 года. 
Программисты создадут и протестируют сайт вашей организации и сделают его максимально полезным и удобным для ваших клиентов. При необходимости бухгалтерию переведут в онлайн, а вам останется лишь  подсчитывать реальную прибыль. 
Волгоградская компания имеет внушительный опыт в доработке и поддержке продуктов, работает с web-разработкой, как клиентской части, так и серверной.  



Далеко не все фирмы могут позволить себе штатных разработчиков, поэтому команда ФРЭШСОФТ  возьмет эту работу на себя. Специалисты компании готовы предложить на аутсорсе малому и среднему бизнесу качественную техническую помощь в разработке и доработке продуктов на платформе 1С или web-ресурсов. 
Клиенты сами выбирают модель сотрудничества. В свою очередь компания готова предложить приятные бонусы. К примеру, при покупке решения у ФРЭШСОФТ — предоставляется помощь в установке и первоначальной настройке продуктов на платформе 1С. 
При заказе full-stack разработки сайта команда дает постгарантию на правки и доработки в течение месяца, а доработка решений на платформе 1С или web-приложений, в свою очередь, позволит получить техническое задание в подарок. 
Офис компании располагается в самом центре Волгограда на улице Мира, 20. На все ваши вопросы готовы ответить по телефону 8(8442) 50-05-88. ФРЭШСОФТ — свежие решения для умного бизнеса.  

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