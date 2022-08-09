Общество

В Волгограде за 61,5 млн нашли реставраторов для мемориала на Аллее Героев

Общество 09.08.2022 12:42
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09.08.2022 12:42



За 61,5 миллиона рублей ООО «Реновацио» проведет реставрацию памятника истории на Аллее Героев - объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал в честь Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы» и мемориала «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок.
Как ранее сообщало информагентство, начальная стоимость работ была указана в сумме 61 миллион 667 тысяч рублей. Подрядчика удалось найти со второй попытки, после того, как сумма закупки была увеличена почти в двое за счет объединения двух мемориалов в один лот. Желающих ремонтировать памятник на Аллее Героев за 34 миллиона 649 тысяч рублей не нашлось. Именно по такой начальной цене ранее объявлялся конкурс на реставрацию одного этого монумента.
ООО «Реновацио» известно тем, что уже осваивает 35 миллионов рублей на реконструкции лестницы в районе улицы Ковентри Волгограда, а также ремонтирует памятник комсомольцам в центре Волгограда.
В мэрии Волгограда сообщили, что контракт с ООО «Реновацио» будет заключен в срок, установленный действующим законодательством.
 - У данной подрядной организации есть все необходимые документы, позволяющие проводить реставрацию объектов культурного наследия, а также опыт выполнения работ по восстановлению памятников и благоустройству общественных пространств на территории Волгограда и Волгоградской области. В ходе реализации контрактов данная компания зарекомендовала себя как добросовестный исполнитель, - заявили в администрации Волгограда.
Так, в 2018 году специалисты ООО «Реновацио» благоустраивали территорию, прилегающую к пароходу «Гаситель», а в 2021 году восстановили «Братскую могилу воинов 62 и 65-й Армий» в парке им. Гагарина Краснооктябрьского района.
В ходе комплексной реставрации «Мемориала в честь Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы» предстоит заменить плиты из натурального камня на шести вертикальных и четырех горизонтальных стелах, очистить бронзовые буквы и макеты орденов и медалей. Помимо этого, рабочие восстановят облицовку восьми цветочных клумб, а также напольное покрытие из черного гранита на площади свыше 200 квадратных метров.
Что касается «Братской могилы, в которой похоронены воины 13 Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда», то в рамках муниципального контракта исполнитель обновит гранит серого, черного, красного цветов на стеле, прямоугольном парапете, лестнице и других площадках общей площадью свыше 300 квадратных метров. Кроме этого, на плитах выполнят гравировку надписей и рисунка в виде лавровых ветвей. Работы по реставрации двух памятников должны быть завершены в октябре текущего года.
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