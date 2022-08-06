Волгоградским охотникам на пернатую дичь с собаками дали время пострелять









Охота на пернатую дичь с собаками открылась в эти выходные в Волгоградской области. Как сообщили в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, добыча боровой, степной и полевой дичи разрешена на территории охотничьих угодий всего региона.

Охота с островными и континентальными легавыми, ретриверами, спаниелями, а также с ловчими птицами продлится до конца февраля 2023 года. Без подружейных собак охотиться на все виды пернатых можно будет уже со второй субботы августа до конца текущего года.

Подать заявление на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в Волгоградской области можно в электронном виде. Такая возможность появилась с октября 2021 года. Только за начало осеннего сезона 2022 года уже поступило более 300 таких заявлений.



