Общество

В центре Волгограда пропало электричество

Общество 06.08.2022 12:46
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06.08.2022 12:46



Отключение электроэнергии произошло в нескольких домах Центрального района Волгограда, расположенных на пересечении улиц Хиросимы и Рокоссовского.
Как сообщают ИА «Высота 102» очевидцы, из-за этого на данном перекрестке оказались обесточены светофоры.
Причина отключений пока неизвестна. Информация уточняется.
Автомобилистов просят учитывать данную ситуацию и не терять бдительность на дороге.
Напомним, что светофоры на улице Рокоссовского уже отключались 1 августа. Тогда устройство, предназначенное для регулирования транспортных потоков, не работало на пересечении улиц Кубанская и Рокоссовского.

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