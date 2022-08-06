Возможна потеря памяти: в Волгограде пропал 85-летний мужчина в резиновых сапогах

Происшествия 06.08.2022 10:33
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06.08.2022 10:33
Полиция и волонтеры разыскивают 85-летнего Анатолия Карманова, который 3 августа в Волгограде вышел из дома и пропал. До сих пор его местонахождение неизвестно.
В поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что пенсионер нуждается в медицинской помощи. У пожилого мужчины возможна потеря памяти.
Его приметы: рост 170, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.
Был одет в бежевую ветровку, рубашку голубого цвета, темно-синие брюки, резиновые сапоги и темно-серую кепку.
Всех, кто видел этого мужчину, знает, где он находится, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото поискового отряда «ЛизаАлерт»
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