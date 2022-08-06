Возможна потеря памяти: в Волгограде пропал 85-летний мужчина в резиновых сапогах









Полиция и волонтеры разыскивают 85-летнего Анатолия Карманова, который 3 августа в Волгограде вышел из дома и пропал. До сих пор его местонахождение неизвестно.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что пенсионер нуждается в медицинской помощи. У пожилого мужчины возможна потеря памяти.

Его приметы: рост 170, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.

Был одет в бежевую ветровку, рубашку голубого цвета, темно-синие брюки, резиновые сапоги и темно-серую кепку.

Всех, кто видел этого мужчину, знает, где он находится, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Фото поискового отряда «ЛизаАлерт»