Регоператор по обращению с ТКО в Волгоградской области сделал перерасчет жительнице горевшего четыре раза бывшего общежития по улице Жолудева, 18. На проблему жильца аварийного дома в Тракторозаводском районе Волгограда обратили внимание после публикации ИА «Высота 102».

Как уточнили в компании ответственной за вывоз твердых коммунальных отходов, после публикации в СМИ организована проверка. Ранее одна из жительниц бывшего общежития рассказала журналистам информагентства о незаконных, с ее слов, начислениях платы за вывоз мусора.

— «Ситиматик» вообще мне отказался сделать перерасчет за вывоз мусора, хотя есть справка, что с мая месяца я здесь не проживаю. Долг больше 1000 рублей, — заявила Светлана Маргарян.

В пресс-службе регоператора сообщили, что проблема решена, а соответствующее извещение направлено в адрес потребителя услуги.

— По услуге «Обращение с ТКО» по адресу: Волгоградская область, Волгоград, улица имени Жолудева, дом 18, квартира 3 проведен перерасчет за период с 6 мая по 31 июля 2022 года, — прокомментировала менеджер по связям с общественностью ООО «Ситиматик-Волгоград» Валерия Крейн. — Результат перерасчета будет отражен в платежном документе за август 2022 года.

Как уточнили в компании, начисление платы за услугу «Обращение с ТКО» по указанному адресу не будет производиться до 31 января 2023 года включительно. Соответствующее оповещение направлено потребителю 04 августа этого года почтовым отправлением.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, в каких условиях приходится не жить, а выживать жильцам полусгоревшего и разрушающегося бывшего общежития, расположенного на севере города-героя.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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