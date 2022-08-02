Общество

Плесень, пепелище и дыры в потолке: в Волгограде в горевшем четыре раза общежитии остаются жить люди

Общество 02.08.2022 20:38
0
02.08.2022 20:38


В Тракторозаводском районе Волгограда 2 августа в четвертый раз загорелось бывшее общежитие на улице Жолудева, 18. Рано утром в здании вспыхнула комната на втором этаже. Не исключено, что возгорание произошло по вине облюбовавших пустующие помещения бомжей. 

Между тем, сообщает ИА «Высота 102», в полусгоревшем и разваливающемся здании на свой страх и риск еще остаются семьи. По словам волгоградцев, предложенные им квадратные метры из маневренного фонда прокуратура города признала непригодными для проживания. Администрация, в свою очередь, заявляет, что делает все возможное для переселения волгоградцев. 

Корреспонденты информагентства пообщались с жильцами бывшего общежития и своими глазами посмотрели, в каких условиях приходится не жить, а выживать волгоградцам. Подробности — в фоторепортаже ИА «Высота 102».  

«Я начинаю просто задыхаться» 


Из страшных обгоревших окон второго этажа бывшего общежития еле заметной струйкой тянется дым. Перед домом — лужи воды и взволнованные жильцы. Спасатели сматывают пожарные рукава. К жителям подходит участковый.  

— Я ждала соседку, думала, поднимусь в свою комнату, смотрю, дым идет. Подожгли бомжи, скорее всего. Третий этаж нежилой уже, люди остались на первом и четвертом этажах, частично на втором. После самого первого майского пожара тут появись мародеры: срезают батареи, воруют вещи из комнат. Может, и они и подожгли, — заявляет полицейскому одна из женщин. 


В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о пожаре на Жолудева, 18 поступило сегодня в 09.45. Загорелись вещи в одной из комнат на площади в четыре квадратных метра. В 10.06 горение локализовали. Еще через девять минут спасатели доложили о ликвидации возгорания. Причина пожара устанавливается. 


Собравшиеся жильцы бурно обсуждают судьбу общежития и дальнейшие действия властей. Елена Мамедова жила в этом доме с 1990 года. После пожара 6 мая, когда сгорела ее комната, ей с сыном пришлось переехать к родственникам. 

— У нас все сгорело. Нам предложили маневренный фонд. Но это по факту такое же аварийное жилье. Вы внутрь зайдите, здесь просто дышать невозможно. У меня астма, мне нельзя в таких условиях находиться, я просто начинаю задыхаться, — рассказывает женщина. — По расселению нам ничего не говорят. Мой сын везде пишет, но пока тишина. Пока живем у другого сына в квартире. Но сколько это еще может продолжаться? 


На этих словах из обгоревшего проема на землю падает часть окна. Жители даже не реагируют. Для них это, увы, стало нормой. 

В администрации Волгограда журналистам ИА «Высота 102» рассказали, что после признания дома аварийным, а также после возгорания, произошедшего весной текущего года, жильцам неоднократно предлагалось разместиться в маневренном фонде. 

— В соответствии с действующим порядком, для временного размещения гражданам предлагаются свободные жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности. Горожанам на выбор предлагается несколько вариантов временного жилья. При получении от гражданина согласия на размещение в выбранном помещении, оно подготавливается для проживания, при необходимости в нем производится ремонт, — утверждают представители горадмина. 

Хроники безумия 


Первый этаж в здании бывшего общежития на Жолудева нас встречает темнотой и невыносимым затхлым запахом. С потолка свисают провода. Пол мокрый, сверху течет. Света в коридоре нет — приходится пользоваться фонариками. Почти все квартиры представляют собой хронику какого-то безумия. Вспухшие стены, дыры в потолках, сырость и плесень, обгоревшая мебель. 


Оксана Лысенко проживает в бывшем общежитии с 2002 года. Ее комната как раз располагается на первом этаже. Женщина говорит, что останется здесь в любом случае — ей просто некуда идти. 

— В маневренном фонде жить невозможно. Такое же аварийное жилье. Я писала жалобу уполномоченному по правам человека. Вроде как прокуратура подтвердила, что временные жилые помещения не соответствуют никаким требованиям, — говорит местная жительница. — От мэрии Волгограда нам прислали письмо, что, мол, на этот год денег на расселение нет. Предложили опять маневренное. Все идет по кругу. 


Корреспондентам информационного агентства в пресс-службе администрации Волгограда рассказали, что не видели представлений от прокуратуры:

— Сведения о проведенной проверке и мерах реагирования надзорного ведомства относительно непригодности для проживания помещений, предлагаемых жильцам дома № 18 по улице Жолудева, в распоряжение профильного подразделения администрации Волгограда не поступали.


В прокуратуре Волгоградской области в свою очередь уточнили, что представление городской прокуратуры будет рассматриваться чиновниками 3 августа в 11.00.

«Заходить туда опасно для жизни» 


Второй и третий этажи почти идентичны. Обгоревшие стены и потолок, свисающие провода, выбитые двери и окна, мусор и хлам, текущая вода, невыносимый запах испражнений, от которого перехватывает дыхание. Ходить по полу действительно опасно — старые доски под ногами исполняют роль перекрытий, а каждый шаг, отдает скрипом и тревожным ожиданием. 


Еще одна жительница дома № 18 по улице Жолудева Зоя Попова также негодует по поводу сложившейся ситуации. 

— Я жила на третьем этаже. Сейчас туда заходить просто опасно для жизни. Нас постоянно кормят завтраками и хотят загнать в какие-то бараки вместо нормального жилья. А платежки за комнату продолжают приходить. Суммы в зависимости от площади у всех разные — от 800 до 3500 рублей в месяц. 

Светлана Маргарян имеет в собственности двухкомнатную квартиру на первом этаже. Раньше там был сносный ремонт — теперь жилье выглядит, словно после бомбежки. 


— Наш дом признан не просто аварийным, а опасным для проживания. Он в любой момент может сложиться. По закону нас обязаны расселить во внеплановом порядке. Но нам доказывают, что больше чем на маневренный фонд мы рассчитывать не можем. Особенно в этом старается некая гражданка Кострова из комитета жилищной и социальной политики администрации Волгограда, — делится возмущенная жительница. — Сегодня она мне сказала во время пожара, что для собственников нашего дома денег на переселение нет. Они написали какое-то письмо, чтобы нам выдать субсидию, но ответа пока нет. Когда он будет — никто не знает. 


В администрации Волгограда в ответ на запрос информационного агентства пояснили, что дом № 18 по улице Жолудева включен в муниципальную программу «Жилище», реализуемую в 2019-2026 годах. 

— В настоящее время администрацией Волгограда предпринимаются все возможные меры, для переселения жильцов. В частности, прорабатывается вопрос о привлечении средств из регионального бюджета. Данный шаг предусмотрен действующими нормативно-правовыми актами и позволяет ускорить процесс расселения горожан, — добавили в мэрии города-героя. — Также осуществляется подбор для граждан новых жилых помещений, из числа находящихся в муниципальной собственности. 

«Хотим реальной помощи»


Светлана Маргарян говорит, что после пожара 6 мая живет на съемной квартире, за которую платит около 12 тысяч рублей. 

— Нас всех кормят обещаниями. Я спрашивала у Костровой, мне, сколько еще по чужим углам ходить? Она говорит, мол, мы вам позвоним, может быть через полгода. Не хотите ждать — добро пожаловать в маневренный фонд. То есть вселяйтесь снова в «аварийки». А платежки исправно приходят. Чтобы вы понимали, летом мы платили 3200 рублей, зимой по 5200 приходило. «Ситиматик» вообще мне отказался сделать перерасчет за вывоз мусора, хотя есть справка, что с мая месяца я здесь не проживаю. Долг больше 1000 рублей. 

Женщина утверждает, что ее квартира превратилась в маленькую Венецию, но только в Волгограде. С потолка и стен капает вода, на полу собираются огромные лужи. На входе в нос сразу бьет запах сырости. 

Елена Сысоева проживала в бывшем общежитии больше 20 лет. Со слов женщины, в одной комнате на третьем этаже ютились четыре человека. После майского пожара собственнице пришлось съехать на съемное жилье. 

— Наша квартира пострадала от последствий пожара.  Нам выбили дверь, а пожарные все залили водой. Заявление на маневренное жилье мы не писали, потому что, если возьмешь временное жилье, то в нем так и останешься лет на десять, — считает Елена. — Нам пока есть где жить, но мы надеемся на переселение. Я обратилась за помощью к депутату Руслану Морозову. Ждем ответа.

В свою очередь в мэрии Волгограда подчеркивают, что реализация права на размещение в маневренном фонде не исключает волгоградцев из списка граждан, подлежащих переселению из аварийного дома. 

— Также жители могут получить материальную помощь, размер которой устанавливается в соответствии с действующим законодательством. Для предоставления временного жилья и материальной помощи граждане могут обратиться в комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда, — резюмировали в городской администрации. 


По словам жильцов, сейчас в доме проживает около восьми семей. Компанию им составляют бездомные и маргиналы. 

— Каждый день из общежития что-то пропадает, а вечером собираются непонятные компании. После 6 мая многие сразу съехали. На третьем этаже полы конкретно прогорели, — рассказывают жители общежития по улице Жолудева. — В тот же вечер сразу вынесли пару телевизоров у наших соседей, забрали даже металлическую кровать погибшей в огне Венеры. Это какой-то мрак. Один раз только кого-то поймали. Приходили представители УК, вызывали полицию. 


Жильцы разрушающегося на глазах дома по улице Жолудева хотят одного — реальной помощи. Люди надеются, что их все-таки услышат и этот кошмар, наконец, закончится. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Читайте также: 

В Волгограде в четвертый раз загорелось бывшее общежитие на Жолудева 

«Нас кто-то поджигает»: в Волгограде в третий раз вспыхнуло общежитие на Жолудева   

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
02.08.2022 22:57
Общество 02.08.2022 22:57
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2022 21:13
Общество 02.08.2022 21:13
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2022 19:56
Общество 02.08.2022 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2022 18:23
Общество 02.08.2022 18:23
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2022 17:55
Общество 02.08.2022 17:55
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2022 17:44
Общество 02.08.2022 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2022 17:35
Общество 02.08.2022 17:35
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2022 16:23
Общество 02.08.2022 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2022 16:11
Общество 02.08.2022 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2022 15:10
Общество 02.08.2022 15:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.08.2022 12:33
Общество 02.08.2022 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2022 12:10
Общество 02.08.2022 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2022 11:39
Общество 02.08.2022 11:39
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2022 11:28
Общество 02.08.2022 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2022 10:54
Общество 02.08.2022 10:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:57
Под Волгоградом простились с погибшим в Сирии 34-летним десантникомСмотреть фотографии
21:13
На 61-м году жизни умер экс-глава детской колонии под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:38
Плесень, пепелище и дыры в потолке: в Волгограде в горевшем четыре раза общежитии остаются жить людиСмотреть фотографии
19:56
Волгоград в августе примет XI Международный архитектурный фестиваль «ЭкоБерег»Смотреть фотографии
18:42
Так рождаются свалки: под Волгоградом работа мусорщика-нелегала попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:23
Волгоградская область организует отдых детей из подшефного района ЛНРСмотреть фотографии
17:55
«Напомнил, чтобы я готовила гробы»: сестра убитого риелтора заявила о новых угрозах Мелконяна из СИЗОСмотреть фотографии
17:44
В Волгоградской области жителей станицы поили зеленой водой из рекиСмотреть фотографии
17:35
В перинатальном центре Волгограда попросили не толпиться из-за угрозы COVID-19Смотреть фотографии
17:25
«Спрашивал у прохожих, где он живет»: в Волгограде полицейские вернули домой потерявшего память водителяСмотреть фотографии
16:23
Экстренное предупреждение на 2 августа выдало МЧС в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:20
Никто, кроме них: в Волгограде «войска дяди Васи» по-семейному отмечают день ВДВСмотреть фотографии
16:11
В Волгограде 6-летнего мальчика не смогли обеспечить бесплатными игламиСмотреть фотографии
15:43
По делу Музраева выступит экс-мэр Волгограда ГребенниковСмотреть фотографии
15:10
На юге Волгограда разгорается война за управление многоквартирными домамиСмотреть фотографии
15:03
В Волгограде ищут пропавшего 62-летнего мужчинуСмотреть фотографии
15:02
Центробанк развеял слухи о подорожании ОСАГО с 1 августаСмотреть фотографии
14:46
Под Волгоградом комбайнер с женой украли с поля 2 тонны пшеницыСмотреть фотографии
14:05
Два самовыдвиженца выбыли из борьбы за мандаты в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
12:33
На Ангарской в Волгограде ограничат движение из-за ремонта дорогиСмотреть фотографии
12:22
Волгоградца приговорили к 8 годам за зверское убийство зятя мотыгойСмотреть фотографии
12:19
«Он провернул схему?»: суд под Волгоградом лишил ребенка с синдромом Дауна алиментов на 2,5 млнСмотреть фотографии
12:15
«Актрисы» вышли на съемочную площадку — новый сериал покажут в 2023 годуСмотреть фотографии
12:10
Бить и протыкать ногтем: санврачи научили волгоградцев находить спелые арбузыСмотреть фотографии
12:01
«Сделал сальто»: в Волжском утонул спрыгнувший с моста мужчинаСмотреть фотографии
11:39
Поселок Южный в Волгограде остается без воды уже третьи суткиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:28
Пожар с пострадавшими на станции СТ планируют устранить в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:54
Под Волгоградом чиновников заставили отремонтировать «убитые» дорогиСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде в четвертый раз загорелось бывшее общежитие на ЖолудеваСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде экстренно эвакуируют воспитанников детсадов и судейСмотреть фотографии
 
2006-2021 ООО "СВЖ"ОСТРОВ" Реклама на сайте
Яндекс.Метрика
Сетевое издание Информационное агентство "Высота 102" зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Регистрационный номер Эл № ФС77-73619 от 07.09.2018г. Главный редактор ИА "Высота 102" Соколова Евгения Александровна Учредитель ИА "Высота 102" - ООО "СВЖ "ОСТРОВ" Политика конфиденциальности Правила использования, перепечатки и цитирования материалов
e-mail: info@v102.ru
Редакция: (8442) 78-19-76
+7(937) 55-66-102
Рекламная служба: +7 (937) 102-5-102