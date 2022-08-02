Плесень, пепелище и дыры в потолке: в Волгограде в горевшем четыре раза общежитии остаются жить люди

В Тракторозаводском районе Волгограда 2 августа в четвертый раз загорелось бывшее общежитие на улице Жолудева, 18. Рано утром в здании вспыхнула комната на втором этаже. Не исключено, что возгорание произошло по вине облюбовавших пустующие помещения бомжей.

Между тем, сообщает ИА «Высота 102», в полусгоревшем и разваливающемся здании на свой страх и риск еще остаются семьи. По словам волгоградцев, предложенные им квадратные метры из маневренного фонда прокуратура города признала непригодными для проживания. Администрация, в свою очередь, заявляет, что делает все возможное для переселения волгоградцев.

Корреспонденты информагентства пообщались с жильцами бывшего общежития и своими глазами посмотрели, в каких условиях приходится не жить, а выживать волгоградцам. Подробности — в фоторепортаже ИА «Высота 102».

«Я начинаю просто задыхаться»





Из страшных обгоревших окон второго этажа бывшего общежития еле заметной струйкой тянется дым. Перед домом — лужи воды и взволнованные жильцы. Спасатели сматывают пожарные рукава. К жителям подходит участковый.

— Я ждала соседку, думала, поднимусь в свою комнату, смотрю, дым идет. Подожгли бомжи, скорее всего. Третий этаж нежилой уже, люди остались на первом и четвертом этажах, частично на втором. После самого первого майского пожара тут появись мародеры: срезают батареи, воруют вещи из комнат. Может, и они и подожгли, — заявляет полицейскому одна из женщин.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о пожаре на Жолудева, 18 поступило сегодня в 09.45. Загорелись вещи в одной из комнат на площади в четыре квадратных метра. В 10.06 горение локализовали. Еще через девять минут спасатели доложили о ликвидации возгорания. Причина пожара устанавливается.





Собравшиеся жильцы бурно обсуждают судьбу общежития и дальнейшие действия властей. Елена Мамедова жила в этом доме с 1990 года. После пожара 6 мая, когда сгорела ее комната, ей с сыном пришлось переехать к родственникам.

— У нас все сгорело. Нам предложили маневренный фонд. Но это по факту такое же аварийное жилье. Вы внутрь зайдите, здесь просто дышать невозможно. У меня астма, мне нельзя в таких условиях находиться, я просто начинаю задыхаться, — рассказывает женщина. — По расселению нам ничего не говорят. Мой сын везде пишет, но пока тишина. Пока живем у другого сына в квартире. Но сколько это еще может продолжаться?





На этих словах из обгоревшего проема на землю падает часть окна. Жители даже не реагируют. Для них это, увы, стало нормой.

В администрации Волгограда журналистам ИА «Высота 102» рассказали, что после признания дома аварийным, а также после возгорания, произошедшего весной текущего года, жильцам неоднократно предлагалось разместиться в маневренном фонде.

— В соответствии с действующим порядком, для временного размещения гражданам предлагаются свободные жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности. Горожанам на выбор предлагается несколько вариантов временного жилья. При получении от гражданина согласия на размещение в выбранном помещении, оно подготавливается для проживания, при необходимости в нем производится ремонт, — утверждают представители горадмина.

Хроники безумия





Первый этаж в здании бывшего общежития на Жолудева нас встречает темнотой и невыносимым затхлым запахом. С потолка свисают провода. Пол мокрый, сверху течет. Света в коридоре нет — приходится пользоваться фонариками. Почти все квартиры представляют собой хронику какого-то безумия. Вспухшие стены, дыры в потолках, сырость и плесень, обгоревшая мебель.





Оксана Лысенко проживает в бывшем общежитии с 2002 года. Ее комната как раз располагается на первом этаже. Женщина говорит, что останется здесь в любом случае — ей просто некуда идти.

— В маневренном фонде жить невозможно. Такое же аварийное жилье. Я писала жалобу уполномоченному по правам человека. Вроде как прокуратура подтвердила, что временные жилые помещения не соответствуют никаким требованиям, — говорит местная жительница. — От мэрии Волгограда нам прислали письмо, что, мол, на этот год денег на расселение нет. Предложили опять маневренное. Все идет по кругу.





Корреспондентам информационного агентства в пресс-службе администрации Волгограда рассказали, что не видели представлений от прокуратуры:

— Сведения о проведенной проверке и мерах реагирования надзорного ведомства относительно непригодности для проживания помещений, предлагаемых жильцам дома № 18 по улице Жолудева, в распоряжение профильного подразделения администрации Волгограда не поступали.





В прокуратуре Волгоградской области в свою очередь уточнили, что представление городской прокуратуры будет рассматриваться чиновниками 3 августа в 11.00.

«Заходить туда опасно для жизни»





Второй и третий этажи почти идентичны. Обгоревшие стены и потолок, свисающие провода, выбитые двери и окна, мусор и хлам, текущая вода, невыносимый запах испражнений, от которого перехватывает дыхание. Ходить по полу действительно опасно — старые доски под ногами исполняют роль перекрытий, а каждый шаг, отдает скрипом и тревожным ожиданием.





Еще одна жительница дома № 18 по улице Жолудева Зоя Попова также негодует по поводу сложившейся ситуации.

— Я жила на третьем этаже. Сейчас туда заходить просто опасно для жизни. Нас постоянно кормят завтраками и хотят загнать в какие-то бараки вместо нормального жилья. А платежки за комнату продолжают приходить. Суммы в зависимости от площади у всех разные — от 800 до 3500 рублей в месяц.

Светлана Маргарян имеет в собственности двухкомнатную квартиру на первом этаже. Раньше там был сносный ремонт — теперь жилье выглядит, словно после бомбежки.





— Наш дом признан не просто аварийным, а опасным для проживания. Он в любой момент может сложиться. По закону нас обязаны расселить во внеплановом порядке. Но нам доказывают, что больше чем на маневренный фонд мы рассчитывать не можем. Особенно в этом старается некая гражданка Кострова из комитета жилищной и социальной политики администрации Волгограда, — делится возмущенная жительница. — Сегодня она мне сказала во время пожара, что для собственников нашего дома денег на переселение нет. Они написали какое-то письмо, чтобы нам выдать субсидию, но ответа пока нет. Когда он будет — никто не знает.





В администрации Волгограда в ответ на запрос информационного агентства пояснили, что дом № 18 по улице Жолудева включен в муниципальную программу «Жилище», реализуемую в 2019-2026 годах.

— В настоящее время администрацией Волгограда предпринимаются все возможные меры, для переселения жильцов. В частности, прорабатывается вопрос о привлечении средств из регионального бюджета. Данный шаг предусмотрен действующими нормативно-правовыми актами и позволяет ускорить процесс расселения горожан, — добавили в мэрии города-героя. — Также осуществляется подбор для граждан новых жилых помещений, из числа находящихся в муниципальной собственности.

«Хотим реальной помощи»





Светлана Маргарян говорит, что после пожара 6 мая живет на съемной квартире, за которую платит около 12 тысяч рублей.

— Нас всех кормят обещаниями. Я спрашивала у Костровой, мне, сколько еще по чужим углам ходить? Она говорит, мол, мы вам позвоним, может быть через полгода. Не хотите ждать — добро пожаловать в маневренный фонд. То есть вселяйтесь снова в «аварийки». А платежки исправно приходят. Чтобы вы понимали, летом мы платили 3200 рублей, зимой по 5200 приходило. «Ситиматик» вообще мне отказался сделать перерасчет за вывоз мусора, хотя есть справка, что с мая месяца я здесь не проживаю. Долг больше 1000 рублей.

Женщина утверждает, что ее квартира превратилась в маленькую Венецию, но только в Волгограде. С потолка и стен капает вода, на полу собираются огромные лужи. На входе в нос сразу бьет запах сырости.





Елена Сысоева проживала в бывшем общежитии больше 20 лет. Со слов женщины, в одной комнате на третьем этаже ютились четыре человека. После майского пожара собственнице пришлось съехать на съемное жилье.

— Наша квартира пострадала от последствий пожара. Нам выбили дверь, а пожарные все залили водой. Заявление на маневренное жилье мы не писали, потому что, если возьмешь временное жилье, то в нем так и останешься лет на десять, — считает Елена. — Нам пока есть где жить, но мы надеемся на переселение. Я обратилась за помощью к депутату Руслану Морозову. Ждем ответа.

В свою очередь в мэрии Волгограда подчеркивают, что реализация права на размещение в маневренном фонде не исключает волгоградцев из списка граждан, подлежащих переселению из аварийного дома.

— Также жители могут получить материальную помощь, размер которой устанавливается в соответствии с действующим законодательством. Для предоставления временного жилья и материальной помощи граждане могут обратиться в комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда, — резюмировали в городской администрации.





По словам жильцов, сейчас в доме проживает около восьми семей. Компанию им составляют бездомные и маргиналы.

— Каждый день из общежития что-то пропадает, а вечером собираются непонятные компании. После 6 мая многие сразу съехали. На третьем этаже полы конкретно прогорели, — рассказывают жители общежития по улице Жолудева. — В тот же вечер сразу вынесли пару телевизоров у наших соседей, забрали даже металлическую кровать погибшей в огне Венеры. Это какой-то мрак. Один раз только кого-то поймали. Приходили представители УК, вызывали полицию.





Жильцы разрушающегося на глазах дома по улице Жолудева хотят одного — реальной помощи. Люди надеются, что их все-таки услышат и этот кошмар, наконец, закончится.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также:

В Волгограде в четвертый раз загорелось бывшее общежитие на Жолудева

«Нас кто-то поджигает»: в Волгограде в третий раз вспыхнуло общежитие на Жолудева