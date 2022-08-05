



«Ростелеком» организовал цифровой канал телефонной связи санаторно-курортному комплексу «Эльтон» в Волгоградской области. Технические специалисты компании проложили 30 соединительных линий и подключили к ним по оптике 30 телефонных номеров. Цифровой формат телефонной связи гарантирует высокое качество, стабильность работы и отсутствие помех на линии.

Санаторно-курортный комплекс «Эльтон», известный далеко за пределами Волгоградской области, круглый год принимает гостей на лечение и реабилитацию. Организация цифровой телефонии позволит заведению снизить затраты на междугородные переговоры, повысит качество коммуникации с абонентами.

— Специалисты "Ростелекома" очень быстро подключили нам услугу "PRI-поток". Раньше мы сталкивались с проблемой отсутствия соединений из-за погодных условий, но благодаря "Ростелекому" связь стала стабильнее. Количество линий увеличилось, и теперь наш санаторий сможет одновременно принимать больше запросов на бронирование, — отметил Максим Филатов, представитель санаторно-курортного комплекса «Эльтон».

— Запрос на цифровизацию остается на высоком уровне у предприятий и организаций Волгоградской области, причем разного масштаба и специализации. "Ростелеком” имеет возможность внедрения и цифровых инновационных решений, и современных технологий связи. Все они направлены на улучшение качества взаимодействия с партнерами и клиентами, для совершенствования производственных и управленческих процессов, — отметил Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Юридическим лицам в Волгоградской области «Ростелеком» предлагает широкую линейку цифровых сервисов, среди которых «Виртуальная АТС», «Интернет для бизнеса», «Видеонаблюдение для бизнеса», «Wi-Fi для бизнеса» и другие. Более 15 тысяч частных компаний и государственных учреждений в регионе уже выбрали «Ростелеком» в качестве цифрового партнера.