В Волгоградской области 202 ребенка из Донбасса пойдут в школу 1 сентября









1 сентября в школы Волгоградской области пойдут 202 ребенка, которые прибыли на территорию региона из ДНР и ЛНР. Из них 20 детей - первоклашки.

Как сообщили в региональном комитете образования, науки и молодежной политики, школьников с Донбасса обеспечат бесплатными учебниками, канцтоварами и горячим питанием.

Большая часть таких детей прибыла в Волгоградскую область еще во время прошлого учебного года, поэтому они продолжат посещать кружки и секции, подготовительные курсы к ОГЭ и ЕГЭ. В случае необходимости для ребят проводятся и дополнительные занятия.

На период летних каникул участниками профильных смен, проводимых в Волгоградской области, уже стали более 300 детей из Донбасса. Помимо этого, свыше 270 ребят, проживающих в ДНР и ЛНР, примут участие в «Университетских сменах», организованных ВолгГТУ И ВГСПУ в регионе. Еще одна смена будет проведена в августе для ребят подшефного Станично-Луганского района ЛНР, где работает представительство Волгоградской области.

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