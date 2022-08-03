Общество

В Волгоградской области увеличат траты на беженцев из ЛНР и ДНР

Общество 03.08.2022 08:14
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03.08.2022 08:14



В Волгоградской области увеличат размер межбюджетных трансфертов муниципалитетам, на территории которых расположены пункты временного размещения граждан. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления администрации региона, объем трансфертов из резервного фонда увеличится почти до 150 миллионов рублей. Ранее на данные цели выделили 114 миллионов рублей. 

Распределят трансферты следующим образом. Так, Волгограду выделят 92 миллиона рублей, Волжскому – 17,9 миллиона рублей, Городищенскому району – 33,2 миллиона, а Дубовскому 6,8 миллиона. 

Средства пойдут на содержание граждан, проживавших в ЛНР, ДНР, на Украине, а также граждан РФ, прибывших на территорию Волгоградской области в экстренном порядке после 18 февраля и находящихся в пунктах временного пребывания. 

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