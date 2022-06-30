Политика

Представительство Волгоградской области начало работу в ЛНР

Политика 30.06.2022 12:01
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30.06.2022 12:01


В Луганской Народной Республике начало работу представительство Волгоградской области. Об этом, сообщает ИА "Высота 102", стало известно сегодня, 30 июня, в ходе оперативного совещания по итогам поездки губернатора в ЛНР. Представительство будет выполнять координационные функции при восстановлении мирной жизни в подшефном районе Республики. 

Напомним, что на совещании Андрей Бочаров поставил перед главами профильных структур задачи выполнить в Станично-Луганском районе ЛНР первоочередные восстановительные работы не позднее осени 2022 года, сформировать план дальнейших необходимых мероприятий для налаживания надёжной работы систем и служб жизнеобеспечения на 2023-2024 годы. 

Волгоградская область оказывает и будет оказывать всю необходимую поддержку для восстановления мирной жизни на территории Станично-Луганского района, ранее временно оккупированной националистическим киевским режимом, – подчеркнул Андрей Бочаров.С целью координации работ органов власти, взаимодействия с органами власти ЛНР принято решение о создании представительства Волгоградской области в Луганской Народной Республике, которое уже приступило к работе.

Напомним, 28 июня Волгоградская область и Станично-Луганский район ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве. Губернатор Андрей Бочаров лично объехал ключевые объекты подшефной территории, где уже трудятся волгоградские специалисты; встретился с активом жителей.

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