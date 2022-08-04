Экономика 04.08.2022 08:43 Новости компаний
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04.08.2022 08:43 Новости компаний
По итогам первого полугодия 2022 года портфель кредитных карт Сбера в Волгоградской области составляет около 13 млрд рублей. При этом количество кредитных карт Сбербанка в регионе увеличилось более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило более 270 тыс.
Значительную долю от общего числа кредитных карт банка составляют кредитные СберКарты – 27%. По версии Frank RG кредитная СберКарта признана самой выгодной кредиткой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке.
Кредитная СберКарта бесплатна в обслуживании, имеет длинный беспроцентный период 120 дней с простым принципом работы «месяц тратишь — три гасишь», одну из самых низких ставок на рынке на покупки в категории «Здоровье» и онлайн-оплату в маркетплейсе СберМегаМаркет, а также единую ставку на остальные операции, включая снятие наличных.
Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
«Кредитные карты – один из популярных и удобных финансовых инструментов, который востребован среди жителей нашего региона. Наши клиенты могут реализовывать свои мечты, воспользовавшись средствами банка без комиссии и процентов в рамках льготного периода. Например, в сезон летних отпусков, когда у некоторых клиентов могут возникнуть дополнительные траты, кредитная карта будет хорошим подспорьем».
Напомним, что в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях количество кредитных СберКарт увеличилось менее чем за год более чем в 30 раз и по итогам первого полугодия 2022 года оно превысило 467 тысяч штук. Общий портфель кредитных карт Сбера в Поволжье на 1 июля превысил 75 млрд рублей.
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