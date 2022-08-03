В инфекционной больнице Волжского от COVID-19 умерла 84-летняя пенсионерка









В инфекционной больнице Волжского от коронавируса скончалась 84-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, она страдала хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Почувствовав себя плохо, женщина вызвала скорую помощь и была госпитализирована.





Напомним, по данным на сегодня, 3 августа в Волгоградской области был зарегистрирован 101 случай заболевания коронавирусом. Это больше, чем за последние недели. Ранее сообщалось, что коллективный иммунитет жителей региона снизился до 7,5% при норме в 80%.