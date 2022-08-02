Телеком

«Актрисы» вышли на съемочную площадку — новый сериал покажут в 2023 году

Телеком 02.08.2022 12:15
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02.08.2022 12:15


В Москве стартовали съемки 10-серийного драмеди «Актрисы» — совместного проекта Студии Валерия Тодоровского, «НМГ Студии» и «Плюс Студии». Режиссером-постановщиком стал Фёдор Бондарчук, автором сценария — Паулина Андреева, которая вместе с Алексеем Киселёвым также выступает шоураннером проекта. Цифровая премьера «Актрис» состоится в 2023 году в видеосервисах Wink и «Кинопоиск».
Первые фото со съемочной площадки доступны по ссылке.
«Актрисы» — история, которая разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Зрители смогут увидеть и понять, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И что в актерской профессии — как мало в какой другой — тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем. 10 серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года, что даст возможность проследить судьбу героев во времени.
Главные роли исполняют Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Елена Николаева, Полина Пушкарук и Алексей Макаров. Производством занимаются «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, а также команда первого сериала Фёдора Бондарчука «Псих», включая оператора-постановщика Юрия Никогосова и композитора Игоря Вдовина. Съемки проходят в Москве и Подмосковье, а также в одном из главных театров страны — МХТ имени Чехова.
Актеру играть актера — наверное, одна из самых трудных задач, которая только может быть в карьере. Куда проще спрятаться за далекий от тебя образ и жить в нем. Здесь же я чувствую, что даю героине многое от себя, и мне от этого даже страшно. В этом есть своя сложность, но и работать над характером героини вдвойне интереснее, — отметила Светлана Ходченкова.
Поначалу было даже страшно: я не был близко знаком с Фёдором Сергеевичем, не знал, чего ждать от проекта. Но потом мы все собрались на читку и стало не страшно, а хорошо и весело. И первая смена прошла, и на ней все было идеально. Как дальше — увидим, но будет точно интересно, — уверен Сергей Гилев.
— У нас мало произведений, которые пишут люди, знающие предмет. Паулина Андреева писала о том, что очень хорошо знает. Реалистичность в жанровом кино — редкий художественный подарок, и зритель, надеюсь, оценит такой сериал. Ничего подобного в нашем кино не вспомнить, — подчеркнула Елена Николаева.
Главная особенность этого проекта в том, что большая часть его создателей — изначально актеры, которые не боятся говорить о себе честно: о своих чувствах, переживаниях и страхах. Мне кажется, что именно эта смелость и будет определять сущность сериала, — считает Полина Пушкарук.
Сложно было не обратить внимание на такой сценарий — это же про актеров, а я сам актер. Есть редкая возможность сыграть то, чем живешь и что наболело. Да еще в такой приятной компании и под началом такой масштабной личности, как режиссер Фёдор Бондарчук, сниматься у которого — честь для любого артиста. Так что в проект вхожу с радостными чувствами, — сказал Алексей Макаров.
«Актрисы», 2023
В ролях:Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Алексей Макаров, Анна Невская, Павел Попов и другие
Продюсеры: Валерий Тодоровский, Сергей Бондарчук, Алексей Киселёв, Анастасия Корецкая, Вячеслав Муругов, Максим Рыбаков, Александр Косарим, Антон Володькин, Ольга Филипук, Михаил Китаев
Исполнительныйпродюсер: НастасьяГомиашвили
PR: Art Pictures Motion,Kisa Communications
Режиссер-постановщик: Фёдор Бондарчук
Оператор-постановщик: Юрий Никогосов
Шоураннеры: Алексей Киселёв и Паулина Андреева
Автор сценария: Паулина Андреева
Редактор: Аглая Смирнова
Композитор: Игорь Вдовин
Режиссер спектаклей: Олег Глушков
Второй режиссер: Оксана Кравчук
Художник-постановщик:Маргарита Аблаева
Художник по костюму: Оксана Шевченко
Художник по гриму: Элина Караханова
Хореограф-постановщик: Сергей Семикин, Галина Горбунова
Кастинг-директор: Анна Селиванова
Монтаж: Анна Крутий
Продюсер пост-продакшена: Диана Петренко

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