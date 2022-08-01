Общество

В Волгограде ограничат движение на втором отрезке улицы Огарева

Общество 01.08.2022 17:20
0
01.08.2022 17:20


В Ворошиловском районе Волгограда бригады «Концессий теплоснабжения» завершили первый этап работ на теплосети диаметром 300 миллиметров по улице Огарева вблизи дома №22 по ул. Рабоче-Крестьянской. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, в ночь на 3 августа стартует второй этап работ на сети в границах от пересечения улицы Огарева с Рабоче-Крестьянской до улицы Ковровской. В связи с этим  движение транспорта на данном участке будет ограничено. 

– Восстановительные работы на первом этапе велись в круглосуточном режиме с привлечением крупногабаритной спецтехники. В ближайшее время здесь будет произведена засыпка котлована песком и щебнем, – прокомментировали в компании. – На втором этапе «Концессии» произведут плановую замену ветхого участка трубопровода протяженностью 27 метров и диаметром 300 мм.

Для проведения работ на указанном участке по улице Огарева будет сужен проезд. Восстановят асфальт на данной улице Ворошиловского района комплексно по окончании всех работ. Тогда же, уточняют в «Концессиях теплоснабжения», будет восстановлено движение транспорта. 

– Слабый участок трубопровода был выявлен в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в ходе плановых гидравлических испытаний, – напоминают волгоградцам в компании. –  Работы проводятся в два этапа, на период подготовки ко второму этапу для минимизации неудобств жителям подача горячего водоснабжения осуществляется в штатном режиме.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
01.08.2022 20:29
Общество 01.08.2022 20:29
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2022 20:16
Общество 01.08.2022 20:16
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2022 19:34
Общество 01.08.2022 19:34
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2022 17:01
Общество 01.08.2022 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2022 15:42
Общество 01.08.2022 15:42
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2022 12:38
Общество 01.08.2022 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2022 11:17
Общество 01.08.2022 11:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.08.2022 09:25
Общество 01.08.2022 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2022 08:38
Общество 01.08.2022 08:38
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2022 08:00
Общество 01.08.2022 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2022 19:49
Общество 31.07.2022 19:49
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2022 18:20
Общество 31.07.2022 18:20
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2022 17:13
Общество 31.07.2022 17:13
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2022 16:17
Общество 31.07.2022 16:17
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2022 15:07
Общество 31.07.2022 15:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:29
Играем до победы: закупки на ремонт братских могил в Волгограде ходят по кругуСмотреть фотографии
20:16
Под Волгоградом открыли цех со швеями-осужденнымиСмотреть фотографии
19:34
Странные совпадения: стали известны новые подробности смерти 21-летнего срочника под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:13
Пересадивший волгоградцев на Subaru коммерсант идет под суд за махинацииСмотреть фотографии
17:56
Названы причины ДТП с погибшими под Волгоградом жителями Перми и БогдановичаСмотреть фотографии
17:32
«Там люди в ватных костюмах»: под Волгоградом из-за угроз задержали поезд из АнапыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:20
В Волгограде ограничат движение на втором отрезке улицы ОгареваСмотреть фотографии
17:01
Мэрия Волгограда заказывает на 58 часов эвакуаторыСмотреть фотографии
15:50
В Волгоградской области ликвидируют очаг африканской чумы свинейСмотреть фотографии
15:42
Под Волгоградом образовалась 8-километровая пробка из-за смертельного ДТПСмотреть фотографии
14:58
«Погибли отец и мать мальчика»: в тройном ДТП под Волгоградом разбились две семьиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:29
Под Волгоградом мужчину зарезал отлетевший диск болгаркиСмотреть фотографии
14:18
Трое погибли и трое ранены в массовой аварии на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:10
Двухлетние близнецы упали с высоты второго этажа в КамышинеСмотреть фотографии
13:53
В Волгограде нашли решение проблемы с упаковкойСмотреть фотографии
13:46
«У одного – перелом черепа»: в Волгограде разбились еще двое электросамокатчиковСмотреть фотографии
12:54
«Нас кто-то поджигает»: в Волгограде в третий раз вспыхнуло общежитие на ЖолудеваСмотреть фотографии
12:38
«Сегодня же обещали»: в Волгограде сорвалось открытие магазинов H&MСмотреть фотографии
12:08
Волгоградцу дали 5 лет за жульничество с чужим миллиономСмотреть фотографии
11:33
Еще один ребенок стал жертвой ядовитого паука в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:18
Экологи нашли источник отравившего рабочего газа под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
Детский центр «Рассвет» при поддержке АО «КАУСТИК» отпраздновал 45-летний юбилейСмотреть фотографии
11:15
Не успел отойти в сторону: водителя КАМАЗа засыпало зерном в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:57
Жильцов высотки в центре Волгограда эвакуировали из-за пожараСмотреть фотографии
09:43
Суд в Волгограде 2 августа рассмотрит жалобы виновных в смерти риелтораСмотреть фотографии
09:25
В Волгоградскую область пришла жара до +38Смотреть фотографии
09:09
Агентство «НКР» подтвердило Банку Уралсиб рейтинг на уровня A-.ru, повысив прогноз до «Позитивного»Смотреть фотографии
08:49
Уехала в 19: волгоградку осудили за шесть лет, проведенные в СирииСмотреть фотографии
08:38
Осиротевшей собаке из Камышина подыскали новый домСмотреть фотографии
08:00
За неделю клещи покусали 63 жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
 