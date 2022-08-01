В Волгограде ограничат движение на втором отрезке улицы Огарева

В Ворошиловском районе Волгограда бригады «Концессий теплоснабжения» завершили первый этап работ на теплосети диаметром 300 миллиметров по улице Огарева вблизи дома №22 по ул. Рабоче-Крестьянской. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, в ночь на 3 августа стартует второй этап работ на сети в границах от пересечения улицы Огарева с Рабоче-Крестьянской до улицы Ковровской. В связи с этим движение транспорта на данном участке будет ограничено.

– Восстановительные работы на первом этапе велись в круглосуточном режиме с привлечением крупногабаритной спецтехники. В ближайшее время здесь будет произведена засыпка котлована песком и щебнем, – прокомментировали в компании. – На втором этапе «Концессии» произведут плановую замену ветхого участка трубопровода протяженностью 27 метров и диаметром 300 мм.

Для проведения работ на указанном участке по улице Огарева будет сужен проезд. Восстановят асфальт на данной улице Ворошиловского района комплексно по окончании всех работ. Тогда же, уточняют в «Концессиях теплоснабжения», будет восстановлено движение транспорта.

– Слабый участок трубопровода был выявлен в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в ходе плановых гидравлических испытаний, – напоминают волгоградцам в компании. – Работы проводятся в два этапа, на период подготовки ко второму этапу для минимизации неудобств жителям подача горячего водоснабжения осуществляется в штатном режиме.