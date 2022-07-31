Общество

Врачи сообщили о состоянии пострадавших москвичей в ДТП под Волгоградом

Общество 31.07.2022 12:59
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31.07.2022 12:59


В реанимационном отделении больницы № 25 Волгограда врачи продолжают бороться за жизни двух пострадавших в ДТП во Фроловском районе жителей Москвы. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне водителя и пассажира перевернувшегося внедорожника Toyota Land Cruiser эвакуировали вертолетом из Михайловской ЦРБ. 



— Состояние пациентов врачами оценивается как стабильно тяжелое, — прокомментировали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Находятся в реанимационном отделении.


Дорожная авария произошла 29 июля на трассе во Фроловском районе Волгоградской области. По предварительным данным областного главка МВД, внедорожник Toyota Land Cruiser вылетел с трассы и перевернулся. От удар кузов иномарки сорвало с рамы, а находившихся в салоне людей разметало в разные стороны.


На месте погибли два человека — 54-летний мужчина и 34-летняя женщина. Еще двоих пострадавших в смертельной аварии — 44-летнего водителя и 55-летнего пассажира — в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. 

Как стало известно журналистам информагентства, в салоне внедорожника находились жители Москвы.

Фото и видео: ГУ МВД по Волгоградской области

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