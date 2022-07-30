Общество 30.07.2022 15:03
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30.07.2022 15:03
Семья волгоградцев Ерковых сегодня прокатилась на колесе обозрения, где более недели назад они вынуждены были провести несколько часов между небом и землей. Как рассказал ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин, Екатерина Михайловна, Юрий Степанович и их дочка Вера снова сели в кабинки аттракциона, чтобы совсем забыть те неприятности, которые им пришлось пережить из-за остановки аттракциона. Семья также прогулялась по парку и посетила плавательный бассейн «Лагуна».
- Когда все это произошло, никакой паники у нас не было, - вспоминает Екатерина. - Мы знали, что нас спасут, ведь ничего страшного не произошло - колесо не рухнуло, угрозы нашим жизням не было. И вины руководства парка в этом не было. Мы ведь все ездим на машинах и они иногда ломаются. Поломка автомобиля ведь не является поводом больше никогда не садиться за руль. Так что никакого зла мы ни на кого не держим. Поэтому мы сегодня с удовольствием вернулись в парк, еще и племянницу с собой взяли.
По словам Андрея Еркина, в течение нескольких дней после инцидента со всеми семьями, которые застряли на колесе обозрения, созванивались, чтобы узнать об их самочувствии. Затем встречались лично.
- Волгоградцам, которые в момент остановки колеса оказались в кабинках, принесли личные извинения, предложили посещение бассейна «Лагуна» и денежную компенсацию за моральный ущерб, - добавил он.
При этом он отметил, что многие отказывались принимать сертификаты и компенсацию, заявив, что им достаточно извинений, кроме одной семьи. Сейчас с ней продолжаются переговоры.
Напомним, из-за нештатной ситуации, которая произошла 20 июля, колесо обозрения остановилось. В этот момент в кабинках находился 21 человек. Людей эвакуировали сотрудники МЧС. Работа аттракциона была приостановлена, а накануне он снова заработал.
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