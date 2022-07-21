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«Все погасло и кабинка резко полетела вниз»: застрявший на колесе обозрения волгоградец рассказал о ЧП

Общество 21.07.2022 15:36
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21.07.2022 15:36


В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда вечером 20 июля на высоте 40 метров невольными пленниками колеса обозрения стали больше 20 волгоградцев, в том числе 10 детей. Посетители аттракциона провели в запертых кабинках больше пяти часов. 

Журналисту информационного агентства удалось связаться с одним из непосредственных участников происшествия. 



Никита с родственниками уже не в первый раз отправились кататься на колесе обозрения в ЦПКиО. Никто не мог предположить, что очередная поездка обернется довольно неприятным инцидентом. 

— Внутри находились я, бабушка, мой 10-летний брат и моя 10-летняя сестра. Оплатили билеты и стали медленно подниматься над городом, — рассказывает Никита. — Сначала все было нормально, работал кондиционер, мы наслаждались видами. Но внезапно кабинка резко остановилась, ее стало шатать из стороны в сторону. Стояли мы где-то минут 20-30. Стало душно, было тяжело дышать, сестра очень сильно испугалась. 


По сведениям сотрудников ЦПКиО, около 20.00 в парке полностью погас свет, что привело к остановке всех аттракционов. После подачи электричества запустить колесо не удалось. На место прибыли сотрудники ГУ МЧС по Волгоградской области. 

Используя автовышку, спасатели в течение двух часов вызволяли людей, находившихся в нижних кабинках. Чтобы добраться до верхних, пришлось вручную крутить аттракцион при помощи троса. 

— Когда случилась остановка, внутри кабины загорелись лампочки. Какое-то время они светили, а потом все погасло, и кабинка резко полетела вниз. Сестра зажмурилась от страха. Нам тоже было не по себе. Повезло, что наша кабинка с самого начала «замерла» недалеко от земли и нас спустили первыми, — вспоминает подросток. 


По словам юноши, вниз его, бабушку, брата и сестру спустили сотрудники парка, просто включив и выключив аттракцион. Затем все замерло, а оставшиеся в «заточении» посетители ЦПКиО были вынуждены ждать спасателей. 

— Нас внизу встретили тетя с дядей. Жутко за нас волновались, — рассказывает Никита. — Пока мы находились наверху в кабинке, было очень жарко, казалось, что сейчас задохнемся. Сами мы бы не смогли выбраться — после посадки кабинку закрыли сотрудники.  Стекла внутри тоже очень плотные, никаких зазоров я не нашел. Практически изолированный куб. 

О спасении последних находившихся на высоте людей сотрудники областного главка МЧС отрапортовали в 01.35.

— Всего силами ГУ МЧС России по Волгоградской области был эвакуирован из кабинок колеса обозрения 21 человек, в том числе 10 детей, — сообщили в чрезвычайном ведомстве. — Всего привлекались 22 человека личного состава и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 13 человек и 5 единиц техники. 

Мама Никиты рассказала о своих эмоциях после того, как она узнала о ЧП на аттракционе. 

— Мои дети отдыхали в парке вместе с родственниками. Все было как всегда. И тут мне звонит родная сестра. Когда она рассказала мне, что произошло, я была просто в шоке, — поделилась с информагентством жительница Волгограда Александра. — Моя дочь сильно расплакалась, ей было очень страшно. Работники парка, которые спускали вниз моих детей и маму, сказали, что это уже не первый случай, мол, здесь такое со светом часто происходит. Тогда у меня возникает вопрос — почему нет дополнительных генераторов? 


По словам женщины, никто из сотрудников парка о какой-либо компенсации за потраченные время и нервы с ними не говорил. 

— Я надеялась, что хотя бы деньги за билеты вернут, но ничего не произошло. Жалко других людей: они с маленькими детьми сидели на высоте пять часов. И тоже, как я поняла, им ничего не компенсировали. 

Генеральный директор ООО «Парк» Андрей Еркин в беседе с журналистом ИА «Высота 102» сообщил, что с людьми, попавшими в неприятный инцидент на колесе обозрения, уже связались для урегулирования ситуации. 

— Я лично созваниваюсь со всеми, кто был в тот вечер на аттракционе. Как минимум моральный ущерб мы нанесли. Будем лично встречаться, договариваться. Скорее всего это будет денежная компенсация, — прокомментировал Еркин. 

Официальные причины происшествия руководство парка озвучит после организованной проверки. 

Фото и видео: ИА «Высота 102» / ГУ МЧС России по Волгоградской области 

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