В Волгоградской области за год потеряли 300 врачей









Основные показатели сферы здравоохранения за последние годы опубликовал Волгоградстат. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на новые данные, в 2021 году в регионе сократилось количество врачей – с 11,3 тысячи специалистов до 11 тысяч.





На 10 тысяч населения Волгоградской области в прошлом оду приходилось 45 врачей, тогда как в 2020 году было 45,7.





Также сократилось количество среднего медперсонала – до 22,6 тысячи человек (было 23,5 тыс). На 10 тысяч населения приходится 92,3 тысячи медсестер, тогда как в 2020 году этот показатель составлял 94,8.





В то же время в регионе стало меньше больниц – 82 вместо 85 в 2020 году. А вот количество ФАПов выросло до 686 (было 684). Увеличилось и число врачебных амбулаторно-поликлинических организаций – с 409 до 434.





При этом в Волгоградской области уменьшилось количество больничных коек – с 21,6 тысячи до 21,5 тыс. Число коек для беременных и рожениц в то же время выросло – до 0,8 тысячи в прошлом году (было 0,7 тыс).





Станций скорой медицинской помощи в регионе в прошлом году было столько же, сколько и в 2020 – 34. А вот количество бригад скорой медпомощи увеличилось до 845 (вместо 831).





Всего в прошлом году в области амбулаторно и на выездах была оказана помощь 809 тысячам жителей. В 2020 году этот показатель составлял 755 тысяч человек.







Также вырос показатель посещений врачей – до 22710 против 20955 в 2020 году.

