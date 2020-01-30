В Волгограде "убитый" троллейбус могут возродить

Общество 30.01.2020 13:01
1
30.01.2020 13:01
Контактная троллейбусная сеть в Советском и Кировском районах Волгограда будет сохранена для возможности дальнейшего использования при новой магистрали, соединяющей два района. В свое время троллейбусное движение было приостановлено из-за низкого пассажиропотока, однако инфраструктура поддерживается в рабочем состоянии, заверили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Напомним, троллейбусный маршрут №18, соединяющий Кировский и Советский районы, был закрыт в 2015 году, несмотря на протесты горожан.
В настоящее время на ул. Автомобилистов – в точке соединения существующей дороги со строящейся магистралью – предстоит провести демонтаж асфальтобетонного покрытия и бордюрных блоков. Также специалисты проведут геодезические исследования территории разворотного кольца для последующего выноса инженерных коммуникаций и контактной троллейбусной сети. В рамках реконструкции на площадке будет заменено асфальтобетонное покрытие и демонтированы те опоры, которые попадают в границы нового проезда.
Напомним, строительство четырехполосной дороги по ул. Электролесовской стартовало в конце 2019 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Новая магистраль соединит Советский и Кировский районы и станет полноценным дублером Второй продольной магистрали на юге Волгограда.
Сейчас на первом участке – от ул. Автомобилистов до соединительного проезда рядом с ТК «Акварель» - рабочие МУП «ДСЭР Советского района» ведут планировку территории и вынос сетей бытовой канализации, водо- и энергоснабжения из зоны строительства. Вдоль будущей дороги уже проложена система ливневой канализации из трубопроводов диаметром до 500 мм и установлены ливнеприемные колодцы. Система сбора будет принимать осадочные воды со всей проезжей части, парковочных карманов, тротуаров и прилегающих площадок.
С наступлением благоприятных погодных условий на объекте начнется устройство дорожного основания - выемка грунта, укладка щебеночно-песчаной подушки под возведение проезжей части, тротуаров и велодорожки. В перечень работ войдет также организация съездов, примыканий и линии наружного освещения.
Реклама
В Волгоградской области прокуратура заставила энергетиков «поберечь нервы» селян29.01.2020 16:51
Общество 29.01.2020 16:51
Порадовал и уже тает: волгоградцы ловят мгновения короткой метели29.01.2020 16:07
Общество 29.01.2020 16:07
В Волгоградской области закрыли аварийный спортзал29.01.2020 16:05
Общество 29.01.2020 16:05
Роспотребнадзор нашел под Волгоградом школу с разбитыми стеклами и без раздевалок29.01.2020 14:48
Общество 29.01.2020 14:48
Исторический момент: на башне железнодорожного вокзала в Волгограде снова бьют часы29.01.2020 14:14
Общество 29.01.2020 14:14
В Волгограде УК-банкрот выставила многотысячные счета жильцам отправленного в «свободное плавание» дома29.01.2020 14:03
Общество 29.01.2020 14:03
Лучшим молодым учителям в Волгоградской области дадут по 50 тысяч рублей29.01.2020 11:38
Общество 29.01.2020 11:38
Волгоградские чиновники и депутаты "съедят" миллиард рублей29.01.2020 08:39
Общество 29.01.2020 08:39
Комментарии 23
Администрация Дзержинского района Волгограда дает пять дней на снос гаражей28.01.2020 17:24
Общество 28.01.2020 17:24
Комментарии 16
Начальник ГУ МВД по Волгоградской области оценил ретро-девушек28.01.2020 16:30
Общество 28.01.2020 16:30
Комментарии 15
Пограничные институты ФСБ России набирают волгоградцев28.01.2020 16:21
Общество 28.01.2020 16:21
Жители Волгоградской области задолжали банкам 25 миллиардов рублей по кредитам28.01.2020 11:07
Общество 28.01.2020 11:07
«Похожа на собаку-людоеда»: волгоградцы сняли на видео опасного пса на злосчастной улице Рионской28.01.2020 10:33
Общество 28.01.2020 10:33
Комментарии 10
Волгоградцам пригрозили штрафами за долги по коммуналке28.01.2020 09:29
Общество 28.01.2020 09:29
Комментарии 16
Чиновники пожаловались в суд на приостановку сноса конюшни «Соснового бора» в Волгограде27.01.2020 18:18
Общество 27.01.2020 18:18
Комментарии 24
Реклама