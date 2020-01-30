Общество

В Волгограде "убитый" троллейбус могут возродить

Общество 30.01.2020 13:01
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30.01.2020 13:01


Контактная троллейбусная сеть в Советском и Кировском районах Волгограда будет сохранена для возможности дальнейшего использования при новой магистрали, соединяющей два района. В свое время троллейбусное движение было приостановлено из-за низкого пассажиропотока, однако инфраструктура поддерживается в рабочем состоянии, заверили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Напомним, троллейбусный маршрут №18, соединяющий Кировский и Советский районы, был закрыт в 2015 году, несмотря на протесты горожан.
В настоящее время  на ул. Автомобилистов – в точке соединения существующей дороги со строящейся магистралью – предстоит провести демонтаж асфальтобетонного покрытия и бордюрных блоков. Также  специалисты проведут геодезические исследования территории разворотного кольца для последующего выноса инженерных коммуникаций и контактной троллейбусной сети. В рамках реконструкции на площадке будет заменено асфальтобетонное покрытие и демонтированы те опоры, которые попадают в границы нового проезда.
Напомним, строительство четырехполосной дороги по ул. Электролесовской стартовало в конце 2019 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Новая магистраль соединит Советский и Кировский районы и станет полноценным дублером Второй продольной магистрали на юге Волгограда.
Сейчас на первом участке – от ул. Автомобилистов до соединительного проезда рядом с ТК «Акварель» - рабочие МУП «ДСЭР Советского района» ведут планировку территории и вынос сетей бытовой канализации, водо- и энергоснабжения из зоны строительства. Вдоль будущей дороги уже  проложена система ливневой канализации из трубопроводов диаметром до 500 мм и установлены ливнеприемные колодцы. Система сбора будет принимать осадочные воды со всей проезжей части, парковочных карманов, тротуаров и прилегающих площадок.
С наступлением благоприятных погодных условий на объекте начнется устройство дорожного основания -  выемка грунта, укладка щебеночно-песчаной подушки под возведение проезжей части, тротуаров и велодорожки. В перечень работ войдет также организация съездов, примыканий и линии наружного освещения.

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