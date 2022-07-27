



В Волгоградской области больше тысячи человек привлечены к ответственности по фактам нарушения законодательства о противодействии коррупции. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, всего с начала 2022 года в регионе выявлено 1,6 тыс. нарушений, в целях их устранения принято свыше 1,5 тысяч актов реагирования. При этом больше половины нарушений связаны с несоблюдением чиновниками антикоррупционных запретов, ограничений и неисполнением обязанностей.

– В ходе проверок установлены сокрытые чиновниками доходы на общую сумму свыше 20 млн рублей и более 50 объектов движимого и недвижимого имущества, – сообщает старший помощник прокурора Волгоградской области. – Выявлено 9 фактов, послуживших основаниями для инициирования органами прокуратуры процедур контроля за соответствием расходов служащих и их супругов их доходам.

Особое внимание сотрудниками прокуратуры уделяется возмещению ущерба, причиненного коррупционными преступлениями и правонарушениями.

– Органами прокуратуры предъявлено 25 исков о взыскании ущерба, причиненного актами коррупции, на сумму свыше 136 млн рублей, – сообщает пугающую статистику Черединина.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»