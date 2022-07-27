Путин вспомнил актуальную для Волгоградской области проблему

Президент России Владимир Путин сегодня, 27 июля, встретился с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкины. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеканал «Астрахань 24» , в ходе общения глава государства поднял актуальную в том числе и для Волгоградской области проблему опустынивания земель.

– Есть проблема - опустынивание земель, – сказал Владимир Путин, выслушав доклад Бабушкина.

– Действительно есть такая проблема и она носит очень глобальный характер, – согласился губернатор Астраханской области, – и сегодня Правительство уже принимает решения. Создан центр в Волгограде. Необходимо переходить к научно-техническим и фитомелиоративным решениям.

Напомним, что Центр по борьбе с опустыниванием территорий был открыт по поручению Михаила Мишустина. По сути, учреждение, созданное на базе Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН, стало первым в России. При этом Волгоград выбран местом для создания Центра неслучайно: именно здесь собраны высококвалифицированные специалисты и выработана сильная научная база. Буквально накануне на базе ФНЦ агроэкологии РАН прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Агролесомелиорация и опустынивание». Она объединила более 100 ученых из разных регионов России.

По данным научных организаций РАН, 65% пашни, 28% сенокосов и 50% пастбищ России подвержены воздействию эрозии, дефляции, периодических засух, суховеев и пыльных бурь. Опустынивание сильнее всего затрагивает Прикаспийский регион: Калмыкию, Дагестан, Астраханскую область.

Весной этого года сообщалось о том, что в Волгоградской области приняли региональный план адаптации к изменениям климата. В долгосрочной перспективе волгоградские чиновники для защиты от климатических изменений намерены проводить агролесомелиоративные мероприятия против опустынивания земель.