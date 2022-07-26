Общество

В Волгограде потребительский кооператив «ВКБ-Кредит» признали банкротом

Общество 26.07.2022 15:03
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26.07.2022 15:03


Арбитражный суд Волгоградской области признал несостоятельным (банкротом) сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «ВКБ-Кредит» (СКПК «ВКБ-Кредит»). Как сообщили в пресс-службе суда, конкурсное производство открыто сроком на 6 месяцев. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего назначен Денис Разумовский.
С заявлением о признании кооператива банкротом в августе 2021 года обратилось ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России №2 по Волгоградской области. Далее аналогичное заявление последовало от Центрального Банка РФ в лице Отделения по Волгоградской области Южного главного управления. 
Определением суда от 18 марта текущего года заявление банка о признании СКПК «ВКБ-Кредит» несостоятельным (банкротом) признано обоснованным. В отношении кооператива была введена процедура наблюдения. Отчет о результатах процедуры наблюдения поступил в июне 2022 года. 
- Как следует из представленных материалов, общая сумма кредиторской задолженности составляет 106 396 134,12 руб., из которых требования кредиторов первой очереди – 56 863 456,68 руб., второй очереди  13 128,03 руб., третьей очереди по основному долгу, не обеспеченному залогом,  49 209 437,78 руб., третьей очереди по санкциям 310 111,63 руб., - сообщили в арбитражном суде.
По результатам анализа финансового состояния кооператива временным управляющим сделаны выводы о невозможности восстановления платежеспособности и целесообразности открытия в отношении должника процедуры конкурсного производства. Результаты конкурсного производства будут рассмотрены 15 декабря 2022 года.

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