Эксперты считают 7% волгоградских семей средним классом

В Волгоградской области определили долю семей, которые можно считать средним классом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Рейтнг, по этому показателю регион занял 49-е место из 85 субъектов РФ.

При этом, например, в Астраханской области доля таких семей – 9,5%, в Ростовской области – 6,9%, а в Краснодарском крае – 6,3%.

В основу рейтинга вошли данные официальной статистики за 2021 и 2022 годы. Под средним классом, поясняют эксперты, подразумеваются семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск.

И даже после уплаты всех кредитов на повседневные нужды у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Самым многочисленным средний класс оказался в Ямало-Ненецком округе – 46%. В Ингушетии и Чеченской Республике таких семей меньше 2%.

Авторы исследования при этом делают оптимистичные прогнозы. В частности, предполагается, что доля среднего класса в России может заметно вырасти, так как «средний класс определяется балансом расходов и доходов, и в ближайшее время ожидаются позитивные изменения в части расходов».

В среднесрочной перспективе снизится стоимость автомобилей, жилье может стать доступнее за счет развития ипотеки и снижения ставок, предрекается в исследовании. Правда, по мнению аналитиков, рост цен на квадратные метры может "съесть" большую часть выгоды от их снижения.

Зато эксперты прогнозируют рост зарплат в стране из-за дефицита работников в связи с выходом на рынок малочисленного поколения рожденных после 90-х годов и уходом на пенсию советских поколений. Это, считают исследователи, увеличит долю среднего класса примерно в 1,2-1,4 раза в ближайшие пять лет.