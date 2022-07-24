Общество

В Волгограде спасли мужчину с рыбной костью, проколовшей кишечник

Общество 24.07.2022 17:15
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24.07.2022 17:15



Хирурги больницы №3 в Волгограде спасли жизнь 66-летнему пациенту, которому рыбная кость проколола кишечник. 
Как сообщили в облздраве, мужчина поступил в приемное отделение больницы по скорой помощи. Пациент жаловался на сильную боль в правом отделе живота, которая беспокоила его сутки. Острый аппендицит не подтвердился, так как выяснилось, что аппендикс волгоградцу вырезали еще 1986 году. Врачам пришлось искать причину очень оперативно, практически на операционном столе.
- Провели лапароскопическую диагностику, как того требуют современные клинические рекомендации. Мы обнаружили межкишечный воспалительный инфильтрат, причиной которого, как выяснилось в последующем, стала рыбья кость длиной 3,5 см. Следующим этапом операции стало удаление этой самой кости, ушивание отверстия в поврежденной кишке и дренирование брюшной полости, - рассказал заведующий хирургическим отделением, отличник здравоохранения Сергей Иванченко.
Выяснилось, что пациент более 30 лет увлекается рыбалкой. 
- Он как обычно пожарил свой улов и съел. Учитывая, что с момента употребления рыбы и возникновения боли в животе прошло более суток, промедление с операцией могло привести к серьезным последствиям для жизни и здоровья. К счастью, благодаря быстрой диагностике и операции этого удалось избежать, - добавил хирург ВОКБ № 3 Роман Мяконький. 
Из больницы мужчину выписали в удовлетворительном состоянии через неделю. Теперь он продолжает наблюдаться у хирурга районной поликлиники. 

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