Общество 22.07.2022 14:53
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22.07.2022 14:53
Пенсионеру из Волгоградской области, который с 1983 по 1996 годы работал на строительстве метрополитена в Москве, недоплатили более 160 тысяч рублей пенсии.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 74-летний мужчина обратился в надзорное ведомство с жалобой на нарушения при перерасчете пенсии. Мужчина проживает в Киквидзенском районе.
Установлено, что он является получателем пенсии, назначенной ему в 1998 году досрочно. Тогда она устанавливалась мужчинам по достижении 50 лет, если они трудились не менее 10 лет на подземных работах, на работах с вредными условиями труда в горячих цехах и их общий трудовой стаж составлял не менее 20 лет. Впоследствии пенсия неоднократно индексировалась.
- Однако 1 июля 2021 года при проведении перерасчета размера досрочной страховой пенсии по старости была допущена ошибка, что повлекло уменьшение суммы положенной пенсионеру выплаты, - сообщила Черединина.
В адрес руководства ПФР по Волгоградской области было внесено представление об устранении выявленных нарушений. В результате мужчине пересчитали пенсию и возвратили более 160 тысяч рублей, недоначисленных за предыдущие периоды.
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