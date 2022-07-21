В Центральном районе Волгограда накануне стартовала реконструкция участка тепловой сети у остановки общественного транспорта «ЦПКиО». Как сообщает ИА «Высота 102», компания-концессионер меняет трубопровод диаметром 530 миллиметров, пролегающий на глубине 3,5 метра.

Фотограф информагентства показал с высоты масштаб работ в центре города.





Для реконструкции теплосетей трамвайное полотно на 25-метровом участке временно демонтировали. На период реконструкции МУП «Метроэлектротранс» разработало для СТ специальную схему движения, а также запустило компенсационный троллейбусный маршрут.





Как сообщает «Высота 102», бригады рабочих «Концессий теплоснабжения» к этому дню не только разрыли котлован, но и приступили к демонтажу старых труб. Судя по внешнему виду, магистральная труба действительно давно «просила» замены.





По предварительным данным, реконструкция теплосети завершится не раньше 27 июля. На время ремонта движение по улице Глазкова будет недоступно для автолюбителей.





Пассажиры скоростного трамвая тем временем вынуждены привыкать к необходимости добираться домой и на работу с пересадками. Вагоны останавливаются недалеко от котлована, после чего отправляются в обратный путь.

Напомним, что тепловой канал функционирует с 70-х годов прошлого века. Конструкция выработала свой ресурс, поэтому бригады «Концессий» установят новые железобетонные перекрытия. На период работ жильцы близлежащих домов будут получать горячую воду в полном объеме — отключений не планируется.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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