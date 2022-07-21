Экономика

Общий объем средств на счетах эскроу в банке «Открытие» превысил 200 млрд рублей

Экономика 21.07.2022 15:43
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21.07.2022 15:43


Банк «Открытие» входит в число лидеров российской банковской системы по работе с застройщиками через механизм эскроу-счетов. На 18 июля 2022 года количество счетов эскроу, открытых в банке, достигло 38 тысяч и практически удвоилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. На этих счетах аккумулировано свыше 200 млрд рублей.
Банк «Открытие» финансирует порядка 170 застройщиков в разных регионах России. Общая продаваемая площадь финансируемых проектов составляет 4,5 млн квадратных метров.
За три года с момента внедрения в банковской системе РФ механизма эскроу банк раскрыл более 16 тысяч счетов на сумму более 80 млрд рублей. Таким образом, десятки тысяч россиян уже получили свои квартиры при поддержке банка «Открытие».
Для банка «Открытие» кредитование жилищного строительства по-прежнему является одним из приоритетных направлений бизнеса. Банк обладает высоким уровнем экспертизы в части финансирования строительства жилья и предлагает широкую линейку банковских продуктов, в соответствии с потребностями застройщиков на всех этапах реализации проектов. «Открытие» остаётся надежным финансовым партнером крупнейших девелоперских компаний как федерального, так и регионального уровня.

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