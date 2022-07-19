Телеком

«Ростелеком» укрепил лидирующие позиции на рынке услуг дата-центров

Телеком 19.07.2022 13:55
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19.07.2022 13:55


Компания «Ростелеком» заняла первое место в рейтинге крупнейших российских поставщиков услуг центров обработки данных (ЦОД) по версии аналитического агентства CNews Analytics. Исследование учитывает выручку игроков и оценку количества введенных в эксплуатацию стойко-мест на 31 декабря 2021 года.
Геораспределенная сеть дата-центров «Ростелекома» с площадками в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Удомле и Новосибирске включает в себя мощности дочерних компаний «Ростелеком-ЦОД», «Дата Лайн», ММТС-9 и других. Общая емкость сети составляет13 669 стойко-мест.
По итогам 2021 года услугидата-центров обеспечили 31,8 млрд рублей выручки компании, что на 80% превышает показатели предыдущего года.
Российский бизнес по-прежнему нуждается в большом количестве облачных ресурсов и нашацель — постараться максимально удовлетворить этот спрос. Сейчас мы сконцентрированы на расширении мощностей в центральном регионе, уже в ближайшее время объявим о вводе в эксплуатацию уникального проекта Москва-V — одного из немногих в России дата-центров уровня TierIV, — отметил генеральный директор «Ростелеком-ЦОД» Сергей Бочкарев.
Эксперты CNews Analytics фиксируют рост рынка услуг дата-центров на 12% по итогам 2021 года. Аналитики также отмечают, что несмотря на текущий дефицит оборудования, темпы роста сохранятся ну уровне 10–15% в год.

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