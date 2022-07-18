Гвардии капитан Дмитрий Литвинов из Камышина погиб на Украине

В город Камышин Волгоградской области пришло известие о гибели 28-летнего гвардии капитана Дмитрия Литвинова в ходе специальной военной операции на Украине. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Камышинского района, военнослужащий совсем чуть-чуть не дожил до своего 29-летия – он родился 4 августа 1993 года.

– В администрации работает супруга Дмитрия Карина Литвинова. Мы потрясены случившемся, – поделились с ИА «Высота 102» сотрудники вдовы капитана.

До конца верный присяге командир разведроты погиб в ходе выполнения специального задания.

– Вечная память доблестному защитнику Отечества. Сил родным, чтобы пережить невосполнимую потерю, – говорится в некрологе, опубликованном администрацией района.

Дмитрий Литвинов был на Украине с начала спецоперации. Он не так давно женился и не успел стать отцом.

Пока дата похорон героя неизвестна. Тело Дмитрия еще не прибыло в Камышин.