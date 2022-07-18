Экономика

ВТБ: 80% чаевых клиенты отправляют через СБП

Экономика 18.07.2022 11:19 Новости компаний
0
18.07.2022 11:19 Новости компаний


По итогам июня доля переводов через СБП в сервисе «ВТБ.Чаевые» удвоилась и достигла 80% от общего объема транзакций. Оплата через СБП появилась в ВТБ.Чаевые в конце апреля. 

ВТБ реализовал возможность оставлять чаевые с помощью СБП в конце апреля. Процесс онлайн-перевода реализован на основе сервиса «ВТБ.Чаевые», совершить операцию можно в пару кликов. Для этого необходимо сканировать QR-код, ввести сумму и выбрать СБП в качестве способа оплаты. После этого у клиента откроется приложение его банка, где нужно будет подтвердить операцию.

Для подключения «ВТБ.Чаевых» в заведении следует оставить заявку на веб-сайте vtb.tips или установить мобильное приложение «Чаевые на карту по QR-коду». На сегодняшний день сервисом воспользовались более 8 тысяч официантов. При выводе сотрудниками заведений средств на карту ВТБ комиссия не взимается. 

-В конце апреля в сервисе «ВТБ.Чаевые» появилась оплата через СБП. Это решение стало удобной альтернативой после отключения Apple Pay и Google Pay в России, которое повлекло резкий спад объемов сбора безналичных чаевых — в два раза всего за месяц. Если на старте запуска СБП в ВТБ.Чаевых на эту опцию приходилось только треть всех переводов, то уже к концу июня этот показатель вырос более чем в 2 раза и достиг 80%. Рост популярности сервиса поможет поддержать культуру благодарности за сервис, который мы получаем в сфере услуг, — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

ВТБ запустил сервис для безналичного сбора чаевых в октябре 2021 года. В апреле там появилась опция перевода чаевых через СБП. Среди партнеров «ВТБ.Чаевых» — рестораны 354 Restaurant group, LaMaree, True Cost, Butler, BUONO,  Карлсон, «Джонджоли», «Урюк» и «Якитория». Сервис «ВТБ.Чаевые» позволяет гостям не только оставить персоналу чаевые в качестве благодарности, но и написать отзыв об уровне обслуживания, а также оценить работу заведения.

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экономика
18.07.2022 14:17
Экономика 18.07.2022 14:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2022 13:53
Экономика 18.07.2022 13:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2022 12:46
Экономика 18.07.2022 12:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.07.2022 12:18
Экономика 18.07.2022 12:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2022 08:35
Экономика 18.07.2022 08:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.07.2022 20:29
Экономика 16.07.2022 20:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.07.2022 13:29
Экономика 16.07.2022 13:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.07.2022 11:54
Экономика 16.07.2022 11:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.07.2022 09:27
Экономика 16.07.2022 09:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.07.2022 15:43
Экономика 15.07.2022 15:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2022 13:10
Экономика 15.07.2022 13:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2022 12:39
Экономика 15.07.2022 12:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2022 12:30
Экономика 15.07.2022 12:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2022 12:28
Экономика 15.07.2022 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2022 11:41
Экономика 15.07.2022 11:41
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:40
Из-за квадратных метров в шкафу чиновники под Волгоградом лишили жилья сиротуСмотреть фотографии
15:24
В Волгограде бывшему заму главврача поликлиники № 2 грозит 6 лет колонииСмотреть фотографии
14:58
Бюджет ремонта братской могилы в Волгограде не заинтересовал подрядчиковСмотреть фотографии
14:55
Где в Волгограде купить спелые арбузы и дыни: карта и список адресовСмотреть фотографии
14:21
В Волгограде пропал приехавший из Астраханской области мужчинаСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде первые рестораны «Вкусно – и точка» откроют 20 июляСмотреть фотографии
13:56
«Теперь и без яблок»: ливень и ураган в Волгоградской области побили фруктовые садыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:52
В реанимации спасают водителя, пострадавшего в ДТП с поездомСмотреть фотографии
13:46
Вся наша жизнь — игра: половина россиян покупает лотерейные билетыСмотреть фотографии
12:54
Под Волгоградом в ДТП со «скорой» пострадали 4 человекаСмотреть фотографии
12:47
Волгоградский фермер продал зараженных бруцеллезом животныхСмотреть фотографии
12:46
Волгоградстат впервые с начала года зафиксировал дефляциюСмотреть фотографии
12:35
Волгоградец получил смертельный удар от приятеля из-за долга в 2 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:41
Волгоградца арестовали за пьяную стрельбу на улицеСмотреть фотографии
11:26
«Состояние было ужасное»: неравнодушные волгоградцы нашли пропавшего из больницы мужчинуСмотреть фотографии
11:24
Компания H&M решила окончательно уйти с российского рынкаСмотреть фотографии
11:18
Бочаров по итогам визита Медведева провел оперативное совещаниеСмотреть фотографии
10:53
Волгоградка получила перелом черепа, упав с электросамокатаСмотреть фотографии
10:50
Рабочий погиб в массовом ДТП с участием фургонов под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:38
Под Волгоградом чиновники ответят за травму головы 10-летнего мальчикаСмотреть фотографии
10:38
Четвертый год подряд: волгоградцы в очередной раз спасали на берегу Волги ГошуСмотреть фотографии
10:17
Под Волгоградом с разницей в день при падении с высоты погибли влюбленныеСмотреть фотографии
09:51
В Волгоградской области женщина потушила загоревшийся от молнии домСмотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом умер бывший замглавы Камышина Владимир ШушкинСмотреть фотографии
09:32
Опубликовано видео поездки Медведева в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
09:24
Под Волгоградом мужчина получил ожоги половины тела при розжиге костраСмотреть фотографии
09:08
В райцентре Волгоградской области утром 18 июля сгорел магазинСмотреть фотографииCмотреть видео
09:02
МЧС предупредило о ливнях и граде в Волгоградской области 18 июляСмотреть фотографии
08:35
Средние зарплаты в Волгоградской области увеличились на 700 рублейСмотреть фотографии
08:29
Волгоградская область по объему соцпомощи населению заняла 3-е место в ЮФОСмотреть фотографии
 