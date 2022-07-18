«Состояние было ужасное»: неравнодушные волгоградцы нашли пропавшего из больницы мужчину





В Краснооктябрьском районе Волгограда волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли пропавшего 14 июля Сергея Кадетова. Напомним, мужчина поздно вечером вышел из больницы № 15 и бесследно исчез. Осложнял ситуацию тот факт, что пропавший страдает провалами памяти в связи с протекающим онкологическим заболеванием.

Как сообщила сегодня, 18 июля, ИА «Высота 102» дочь Сергея Кадетова, ее отца обнаружили в тяжелом состоянии вечером 17 июля на улице 39-ой Гвардейской – в четырех километрах от больницы.

– Отца нашли вчера приблизительно в 16:15 рядом с магазином «Хищник» на улице 39-ой Гвардейской, – рассказала дочь волгоградца Анастасия. – Хорошо, что нашли живого, состояние у него было ужасное.

По словам девушки, вовремя отыскать отца помогла местная жительница. Волгоградка, видевшая публикации в СМИ, приметила пропавшего в одном из дворов и сразу же обратилась с информацией к волонтерам. В этот же день мужчину благополучно нашли и забрали домой, где он сейчас находится в безопасности.

Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, об исчезновении пациента 14 июля сотрудники больницы №5 оперативно сообщили родным и в правоохранительные органы.

– Медицинское учреждение не является режимным объектом и персонал не в праве ограничивать свободу передвижения пациентов, – поясняют в облздраве. – Имеются правила внутреннего распорядка, которые должны соблюдаться пациентами. Данный пациент находился на лечении без лица, осуществляющего уход. В связи с заболеванием пациента при обнаружении его отсутствия администрация медучреждения незамедлительно сообщила в полицию, а также родственникам.