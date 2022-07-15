



В Краснооктябрьском районе Волгограда пропал 52-летний местный житель Сергей Кадетов. Мужчину разыскивают с 14 июля. По словам дочери пропавшего, минувшим вечером мужчина вышел из больницы № 5 по адресу Пельше, 2 и бесследно исчез. Осложняет ситуацию факт, что у мужчины имеются проблемы с памятью.

- Папа болен раком легких, - рассказывает дочь волгоградца Анастасия. – Из-за болезни у него начались проблемы с памятью – он не помнит, что было 5 минут назад, но хорошо помнит, что было 20 лет назад. Вчера приблизительно в 23:00 он ушел из больницы и не вернулся.

Родные пытались найти его, но им этого не удалось.

Сергей Кадетов был одет в бирюзовую футболку, синие бриджи выше колена и коричневые кожаные шлепанцы.

Особые приметы: рост 180, плотного телосложения, седые волосы и голубые глаза.

Всех, кто видел этого мужчину, просят срочно сообщать о его местонахождении по номеру 112 или звонить волонтерам на телефон 8 (800) 700-54-52.