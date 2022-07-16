Первые 20 тонн быковских арбузов собрали в Волгоградской области

Экономика 16.07.2022 13:29
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16.07.2022 13:29
В Быковском районе Волгоградской области собрали и направили на продажу первые 20 тонн арбузов, сообщили в администрации региона.
Быковские арбузы, отметим, являются визитной карточкой Волгоградской области. Этот сорт широко известен и пользуется популярностью в других регионах России.
По данным облкомсельхоза, в Волгоградской области уже собрано более 12 тысяч тонн ранних овощных культур, на реализацию отправлено свыше 6 тысяч тонн. Еще 43 тысячи тонн произведено предприятиями закрытого грунта.
Так, овощеводами собрано 113 тонн томатов, почти 7,5 тысячи тонн капусты, около 830 тонн лука, свыше 3 тысяч тонн огурцов, 211 тонн моркови, 371 тонна свеклы и 120 тонн прочих овощей.
Отметим, что хозяйства области обеспечили прирост посевной площади под овощными культурами по сравнению с 2021 годом более чем на 1 тысячу га. Всего в районах высеяно почти 3 тысячи га картофеля и свыше 21 тысячи га овощных культур (2021 год – 20 тысяч га).
Фото из архива ИА «Высота 102»
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