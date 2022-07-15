Общество 15.07.2022 13:19
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15.07.2022 13:19
В Калаче-на-Дону Волгоградской области торжественно встретили бойцов 22-ой отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения, еще известной как ОБРОН или «Кобра», которые принимали участие в спецоперации на Украине.
Как рассказала ИА «Высота 102» первый заместитель главы администрации Калачевского района Наталья Земскова, на улицу Октябрьскую, по которой ехали военные машины, вышли десятки жителей райцентра с флагами и воздушными шарами – все, кто захотел приветствовать росгвардейцев, которые после долгой разлуки получили возможность обнять своих близких.
Люди кричали «ура», аплодировали и бросали цветы на дорогу. В ответ бойцы Росгвардии включили сигналы на своих машинах.
Колонна машин проехала, не останавливаясь, в расположение воинской части №3642.
Там прошла трогательная встреча бойцов со своими родными. Волнительные моменты радости, слез и моря эмоций – смотрите в фоторепортаже.
Фото администрации Калачевского района.
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