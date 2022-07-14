Есть первый асфальт: опубликованы фото ударной стройки обхода Волгограда









Дорожники в Волгоградской области приступили к укладке асфальта на втором этапе строительства транспортного обхода, примыкающего к федеральной автодороге А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский».

Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, в целом готовность объекта, включенного в нацпроект «Безопасные качественные дороги», составляет 18%.













Второй этап строящегося транспортного обхода соединит московское направление Р-22 «Каспий» с другой федеральной трассой А-260 Волгоград –Каменск-Шахтинский и с региональной дорогой Качалино – Степной – аэропорт «Гумрак». На этих пересечениях, где по завершении строительства появятся три новые транспортные развязки, сейчас ведутся основные работы.













Длина второго этапа составит более 25 км. Это будет четырехполосная дорога с разделительной полосой, искусственным электроосвещением и 13 мостовыми сооружениями, на восьми из которых работы уже стартовали: идет устройство фундамента, формирование опор и подготовка к монтажу балок.













- На основном ходе дороги продолжается возведение земляного полотна, для чего уже завезено порядка 1,2 млн. кубометров грунта или 30% от общей потребности, идет устройство щебеночно-песчаной смеси. А на пересечении будущей обходной магистрали с автодорогой А-260 уже полностью сформировано дорожное основание, и мы приступили к устройству покрытия. Всего будет уложено три слоя асфальта общей толщиной 25 см, где верхний слой – щебеночно-мастичный асфальтобетон, который отличается повышенной износостойкостью, – рассказал заместитель начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Александр Колобродов.













Строительство II этапа обхода Волгограда началось в 2021 году и планируется к завершению в 2024-м. Благодаря этой магистрали транзитный транспорт сможет объезжать Волгоград, а это около 15 тысяч автомобилей в сутки. Этот обход станет частью транспортного коридора «Север - Юг» и обеспечит выход к портам Каспийского бассейна.













Напомним, готовность первого этапа составляет более 40 %. Строительство обхода Волгограда ведется в Городищенском и Светлоярском районах Волгоградской области, где сходятся сразу несколько федеральных автодорог: Р-22 «Каспий», А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной и Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград.

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград