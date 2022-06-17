Обход Волгограда прирастает новыми транспортными развязками

Общество 17.06.2022 15:21
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17.06.2022 15:21
Возведение третьей транспортной развязки началось на участке первого этапа строительства обхода Волгограда. Работы идут на пересечении улицы 40 лет ВЛКСМ и трассы Р-22 «Каспий».
- Это последнее искусственное сооружение в рамках реализации первого этапа, - уточнили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
Строители формируют насыпь будущих съездов. На объект уже завезено 25 тысяч кубометров грунта, что составляет 14% от требуемого объема. Параллельно ведутся работы по переустройству линий коммуникаций. Для обеспечения безопасного проезда на время строительства развязки специалисты устроили объездную дорогу.
Продолжается возведение двух других транспортных развязок, расположенных на пересечении обхода с федеральной трассой Р-22 «Каспий» (подъезд к Элисте) и региональной дорогой Волгоград-Котельниково-Сальск. Идут работы по строительству опор будущих путепроводов и съездов.
Завершается устройство основания дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси, все нижние слои уже почти готовы. Приступили к укладке асфальтобетонного покрытия будущего транспортного обхода.
- Готовность первого этапа составляет более 40 %. Работы идут по графику. На самом технологически сложном объекте – новом мосту через Волго-Донской канал им.Ленина – полностью готовы 23 из 27 опор, которые в высоту достигают 19 м. Осенью планируем приступить к надвижке пролетного строения русловой части сооружения. Это наша главная задача на 2022 год, – сообщил заместитель начальника управления, директор Волгоградского филиала ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Александр Колобродов.
Ведутся строительно-монтажные работы и на втором этапе обхода, готовность которого составляет 15%.
Строительство обхода Волгограда ведется в Городищенском и Светлоярском районах Волгоградской области, где сходятся сразу несколько федеральных автодорог: Р-22 «Каспий», А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной и Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград. Объект реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
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