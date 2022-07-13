В Волгоградской области солярка снова подорожала на 2 копейки

Общество 13.07.2022 19:39
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13.07.2022 19:39
В Волгоградской области на минувшей неделе снова подорожало дизтопливо. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, стоимость солярки выросла на 2 копейки – до 52,73 рубля за литр. Ранее средняя цена на дизтопливо составляла 52,73 рубля.
Стоимость других марок бензина в регионе не изменилась. Так, бензин марки АИ-92 продается за 47,71 рубля за литр, бензин марки АИ-95 – за 52,93 рубля, а бензин марки АИ-98 – за 57,89 рубля за литр.
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