В Волгоградской области вынесли приговор мужчине, который угрожал убийством бывшей жене и малолетнему сыну. Как сообщает ИА «Высота 102» , в октябре прошлого года жителя Урюпинска задержали за поджог магазина и нескольких автомобилей.

– Судом установлено, что 26 октября 2021 года 49-летний Сергей Ляхов из-за неприязни к бывшей супруге порезал шины ее Kia Sorento, два дня спустя приехал в магазин «Лукошко» в Урюпинске, где в это время находились продавец, его бывшая супруга и малолетний сын, и облив помещение воспламеняющейся жидкостью, стал выкрикивать в адрес присутствующих угрозы убийством, заявляя «Сейчас вас сожгу!», – сообщили информагентству подробности совершенного преступления в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – Потерпевшие успели покинуть помещение. Ляхов же вышел на улицу и поджег автомобиль, принадлежащий его супруге. Убедившись, что транспортное средство загорелось, он вернулся в магазин и, бросив спичку, поджег торговое помещение.





Совершив поджог, Ляховы скрылся. По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, задержали его 29 октября 2021 года. На первых же допросах мужчина не стал отрицать вины и подробно описал мотив преступлений. Оказалось, что с женой он вел совместный торговый бизнес, который после развода достался женщине, так как был оформлен на нее.

– Считая такое положение вещей несправедливым, задержанный пытался договориться с бывшей супругой о разделе имущества, однако к консенсусу они не пришли, – уточняют в полиции. – После многочисленных ссор, мужчина решил восстановить справедливость путем уничтожения имущества.

Кроме Kia Sorento житель Урюпинска вечером 26 октября сжег еще и Volkswagen Polo. Вторую иномарку экс-бизнесмен ликвидировал с тем, чтобы не пришлось отдавать за причиненный ущерб.

Следователями Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» в отношении было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества путем поджога. Сумма причиненного ущерба составила 2,4 млн рублей.

– В судебном заседании Ляхов согласился с предъявленным обвинением, однако полагал, что размер причиненного ущерба является завышенным. С обвинением по статье об угрозе убийством не согласился, указав не имел такого умысла, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Приговором Урюпинского городского суда Волгоградской области Ляхов приговорен к трем годам в колонии-поселении. В пользу потерпевшей с него взыскана компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей. Иск бывшей супруги о взыскании еще и имущественного ущерба будет рассмотрен в ближайшее время.