Главное
Происшествия 13.07.2022 11:23
0
13.07.2022 11:23
Житель Волгограда принес сотрудникам транспортной полиции публичные извинения после происшествия в Советском районе.
– Я, Скуля Вадим Андреевич, приношу свои извинения сотрудникам Волгоградского ЛУ МВД России на транспорта в связи с инцидентом, произошедшим 6 июля 2022 года в 10:50 утра на парковке возле восстановительного поезда на станции Максима Горького. Сожалею о произошедшем инциденте, – сообщил мужчина.
«У нас есть экспертиза»: строители переложили вину на Волгоградстат за обрушение карниза13.07.2022 12:17
Происшествия 13.07.2022 12:17
В Волжском в салоне автобуса № 24 умер пенсионер13.07.2022 12:02
Происшествия 13.07.2022 12:02
Один погиб, двое в больнице: под Волгоградом иномарку разорвало на части13.07.2022 11:37
Происшествия 13.07.2022 11:37
Сторонник нацистов задержан в Волгограде с оружием и взрывчаткой13.07.2022 09:55
Происшествия 13.07.2022 09:55
Снял тапки и сел на гвоздики: житель Волгограда задержан за пьяную выходку на Мамаевом кургане13.07.2022 07:43
Происшествия 13.07.2022 07:43
В Волгограде после падения с 3 этажа погиб мужчина12.07.2022 16:38
Происшествия 12.07.2022 16:38
Браконьера с двухметровой белугой задержали под Волгоградом12.07.2022 16:37
Происшествия 12.07.2022 16:37
Волгоградка умудрилась зарегистрировать в своем доме 71 иностранца12.07.2022 16:08
Происшествия 12.07.2022 16:08
С начала июля в Волгоградской области 6 подростков-байкеров расшиблись в ДТП12.07.2022 14:21
Происшествия 12.07.2022 14:21
Под Волгоградом в квартире нашли труп 41-летнего мужчины12.07.2022 14:12
Происшествия 12.07.2022 14:12
Сторож фермы угнал машину и умер в больнице Волгограда12.07.2022 09:52
Происшествия 12.07.2022 09:52
В Волгоградской области 10 юных байкеров пострадали в ДТП12.07.2022 09:23
Происшествия 12.07.2022 09:23
Утром 12 июля при пожаре под Волгоградом обгорел мужчина12.07.2022 08:41
Происшествия 12.07.2022 08:41
Грузовик задавил на ул. Череповецкой 84-летнюю волгоградку12.07.2022 08:02
Происшествия 12.07.2022 08:02
«Слышь, Васек! Ты чо-то перепутал?»: потасовка возле Ворошиловского ТЦ попала на видео12.07.2022 07:52
Происшествия 12.07.2022 07:52