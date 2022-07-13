Благодаря сотрудничеству Сбербанка и КФХ в Волгоградской области вводится в строй новый орошаемый участок в 300 га
Экономика 13.07.2022 10:57 Новости компаний
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13.07.2022 10:57 Новости компаний
Сбербанк выдал 100 млн рублей на закупку оборудования для системы мелиорации агропромышленному предприятию, расположенному в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Новый орошаемый участок «Ахтубинский» увеличит площадь обрабатываемых земель в 2 раза и позволит выращивать до 36 тонн овощной продукции в год уже на 600 га.
Крупный инвестиционных проект по строительству системы орошения земель реализуется на сельхозугодиях КФХ Павла Чердынцева. Сельхозпредприятие специализируется на выращивании овощных культур.
На сегодняшний день в рамках проекта уже проложено 14 км трубопровода оросительной системы, в полях установлена дождевальная техника. При поддержке Сбербанка хозяйством планируется дополнительно установить ещё одну насосную станцию на р. Ахтуба, закупить 5 дождевальных машин и спецтехнику.
Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
– Отрасль АПК является одной из приоритетных для Сбербанка, и именно поэтому мы участвуем в развитии данного сектора экономики в том числе и на территории Волгоградской области. Нам важно поддержать владельцев своего дела необходимыми и своевременными финансовыми решениями, которые помогают аграриям внедрять передовые технологии в своё производство и значительно увеличивать объёмы выращенной продукции.
Павел Чердынцев, индивидуальный предприниматель, глава КФХ:
– Уникальность нашего сельскохозяйственного предприятия и площадей орошаемого земледелия – в их компактности и современных технологиях. Новое оборудование позволит ввести в оборот земли сельхозназначения, которые не использовались более 30 лет. Это позволит нам значительно увеличить объёмы производимой продукции и обеспечить местной фермерской продукцией не только Волгоградскую область, но и другие регионы России. Финансовые инструменты Сбербанка в свою очередь позволяют нам решать, как оперативные задачи, так и планировать развитие и рост предприятия.
Фото: архив ИА "Высота 102".
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