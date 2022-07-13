В Волгограде айтишникам предлагают работу за 70 тысяч рублей









Сервис по поиску работу проанализировал самые высокооплачиваемые вакансии июля в Волгограде. Так, выяснилось, что больше всего готовы платить водителю категории «С», «Е». Сотрудник должен иметь опыт работы водителем по межгороду и знать техническую часть автомобиля. Успешному кандидату предлагают зарплату от 80 тыс. рублей и оплату командировочных, сообщили ИА «Высота 102» в компании SuperJob.





Второе место занимает вакансия руководителя IT-отдела. Работодатель — международная IT-компания с крупнейшей филиальной сетью, лидер автоматизации учета и управления на платформе «1С». Кандидату обещают зарплату от 70 тыс. рублей, регулярные мероприятия для обмена опытом и повышения квалификации.

На третьем месте — вакансия супервайзера торговых представителей. Кандидат должен иметь опыт продаж продуктов питания или напитков не менее 1 года. Работодатель предлагает оплату от 70 тыс. рублей, соцпакет и компенсацию ГСМ.

Также в рейтинг вошла вакансия координатора продаж, которому готовы платить от 65 до 100 тыс. рублей. Работодатель — производитель строительных материалов. Будущему сотруднику обещают компенсацию ГСМ и амортизации автомобиля, интернета и мобильной связи.





На последнем месте рейтинга вакансия главного бухгалтера с заработной платой от 65 тыс. рублей. Сотрудник должен иметь высшее экономическое образование и опыт работы главным бухгалтером от 5 лет.





Справка. Всего индекс рынка труда по итогам июня составлял 0,99 пункта: рекрутинговая активность практически соответствует средней активности компаний в сфере найма персонала в аналогичные периоды 2017—2019 гг. За месяц индекс рынка труда вырос на 0,02 пункта.





Наиболее значительную динамику спроса за месяц показали службы курьерской доставки (+46% к общему числу вакансий по РФ). В кадровой сфере вакансий стало больше на 29%. В производственной отрасли — на 28%, наибольший рост спроса показали приборо- и станкостроение, металлообработка.





В сфере образования вакансий стало больше на четверть (+26%): учреждения комплектуют штат на следующий учебный год. Рост спроса в сфере услуг составил 17%. Вакансий от банков стало больше на 16%. Также на 16% вырос спрос на аграриев и животноводов. Вакансий в сфере бухгалтерского учета и аудита за месяц стало больше на 11%. Число IT-вакансий выросло также на 11%. На 9% вырос спрос на персонал в транспортно-логистической отрасли и страховании.



