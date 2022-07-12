Происшествия

Под Волгоградом в квартире нашли труп 41-летнего мужчины

Происшествия 12.07.2022 14:12
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12.07.2022 14:12


В Волжском Волгоградской области в пожаре погиб 41-летний местный житель. Как сообщает ИА «Высота 102», тело нашли в одной из квартир в 5-этажке по улице Королева, 3в. 

— Организована процессуальная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Очаг находился в месте обнаружения тела. Предварительной причиной смерти является отравление угарным газом. 

По данным ГУ МЧС по региону, сигнал о возгорании поступил сегодня, 12 июля, около 06.00. Огонь уничтожал домашние вещи на площади в два квадратных метра. Расчеты 32-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 06.14. При тушении спасатели задействовали автолестницу.

Известно, что первыми о пожаре сообщили соседи погибшего. Тело при тушении квартиры обнаружили в спальне сотрудники МЧС. Волжанин жил один, злоупотреблял спиртным и курил в квартире. 

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области 

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