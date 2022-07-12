В Краснооктябрьском районе Волгограда роддом больницы № 5 вернули к штатному режиму работы. Как сообщает ИА «Высота 102», больница № 5 в 2020 году первой в областном центре приняла пациентов с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом.

— Роддом больницы № 5 после проведения санобработки открыт для работы в штатном режиме 12 июля в 08.00, — пояснили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — В медучреждение уже поступили первые пациентки для родоразрешения.

Журналисты ИА «Высота 102» в начале июня этого года сообщали о возвращении к штатному режиму работы больницы № 5, перепрофилированной из-за пандемии COVID-19 в инфекционный стационар.

Как уточнили в облздраве, в регионе сохраняется достаточный резерв коечного фонда, который может быть перепрофилирован под инфекционные госпитали в случае роста заболеваемости. В случае увеличения числа заболевших среди беременных родильный дом может быть перепрофилирован в инфекционный стационар при необходимости.

— Госпитализация беременных пациенток с коронавирусной инфекцией будет осуществляться в инфекционное отделение, развернутое на базе клинической больницы № 7, — добавили в профильном ведомстве.

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