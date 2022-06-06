В Волгограде закрывается первый ковидарий на базе больницы № 5





ГУЗ «Клиническая больница № 5», расположенная в Краснооктябрьском районе Волгограда, в ближайшее время вернется к плановому приему пациентов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные областного комитета здравоохранения, в лечебном учреждении уже приступили к выписке пациентов инфекционного стационара, развернутого в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что больница № 5 первой в Волгограде приняла пациентов с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом. На базе лечебницы наблюдались в том числе и беременные женщины.

– На сегодняшний день в клинической больнице № 5 завершается выписка пациентов из инфекционного стационара, после чего здесь будут проведены необходимые санитарные мероприятия, – сообщили информагентству в облздраве. – На момент принятия решения о закрытии инфекционного стационара количество койко-мест составляло в нем 60 единиц.

В профильном комитете обладмина уточняют, что помощь беременным женщинам с подтвержденным коронавирусом продолжат оказывать на базе пятого роддома.

– На сегодняшний день, для лечения пациентов развернуто 8 инфекционных стационаров с общим коечным фондом 475 мест, госпитализация пациентов осуществляется с учётом сопутствующих заболеваний и профилем медицинского учреждения. В регионе сохраняется достаточный резерв коечного фонда, который может быть перепрофилирован под инфекционные госпиталя в случае роста заболеваемости, – сообщают в облздраве.